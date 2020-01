El ex director de Educación de la Municipalidad de Providencia durante la gestión de Josefa Errázuriz, Mariano Rosenzvaig, tendrá que presentarse el próximo 21 de febrero al 8° Juzgado de Garantía de Santiago para ser formalizado por la Fiscalía Oriente por «malversación de caudales públicos y aplicación pública diferente». Quien es considerado como uno de los fundador de Revolución Democrática fue denunciado -junto a otros dos ex funcionarios- por la actual alcaldesa Evelyn Matthei, luego de que una auditoría revelara que durante el período anterior se había generado un déficit de $6.925 millones en la Corporación de Desarrollo Social.

Luego de hacerse pública la información de la formalización de Rosenzvaig, la directiva nacional de Revolución Democrática emitió una declaración en la que señalan que habían solicitado «de forma inmediata la suspensión de la militancia» del ex director de Educación de Providencia mientras dure el proceso y, además, que pondrían «en conocimiento del Tribunal Supremo los hechos constitutivos de la querella para que se tomen las medidas que correspondan según estatuto frente a este caso». En el comunicado, además, la cúpula de RD afirma que los hechos denunciados «constituyen acciones inaceptables para cualquier militante de nuestra organización».

#DeclaraciónPública | Solicitamos de forma inmediata la suspensión de la militancia del afiliado involucrado mientras dure el proceso y se determine su responsabilidad, y acudimos al Tribunal Supremo para tomar las medidas correspondientes. pic.twitter.com/Z50qtrvyzl — Revolución Democrática (@RDemocratica) 2 de enero de 2020

La declaración de la tienda de Giorgio Jackson choca con la versión que el propio Rosenzvaig difundió a través de sus redes sociales. en un comunicado el ex director de Educación, además de reafirmar que no tenía responsabilidad en la «situación en la que se basa la demanda» y que tenía una «completa disposición para colaborar con el caso», señala que «para facilitar el proceso y para mayor tranquilidad de todo RD, he decidido suspender mi militancia en el partido hasta que se conozca el resultado de la investigación».

Para quienes pueda interesarles, respecto de la información sobre el proceso judicial en el cual estoy involucrado, quiero comunicar lo siguiente: pic.twitter.com/2l7KttlH2G — Maranga (@mrosenzvaig) 2 de enero de 2020

El caso que involucra a uno de los fundadores de RD se destapó en julio de 2017, pocos meses después de que Matthei asumiera como alcaldesa de Providencia y encargara una auditoría para verificar los gastos realizados por la Corporación de Desarrollo Social de Providencia durante la gestión de Josefa Errázuriz. El resultado de la investigación determinó que se realizaron una serie de “gastos improcedentes” con cargo a la Subvención Escolar Preferencial (SEP) que no se utilizaron para dicho objetivo, sino que se destinaron a viajes, hoteles, equipos de fiesta, alimentación, gift cards para compra de vestuario y calzado, entre otros usos.

Además se encontró una serie de desórdenes administrativos como pagos a proveedores no acreditados, remuneraciones que no estaban en la planilla de sueldos y deficiente manejo para administrar las platas del SEP. Tras los resultados de la investigación los dardos apuntaron a Mariano Rosenzvaig quien se desempeñó como director de Educación entre marzo de 2014 y diciembre de 2016. De hecho, los delitos que investiga el Ministerio Público contra el dirigente de RD se habrían llevado a cabo entre el 29 de diciembre de 2014 y el 25 de febrero de 2016.

«En los colegios hay malos resultados académicos y preocupante clima de convivencia (…) No enfrentar esos problemas claramente es responsabilidad de los directores de Educación. Ambos fueron de RD, el señor (Javier) Jiménez primero y el señor Mariano Rosenzvaig después. Revolución Democrática siempre estuvo a cargo de educación», afirmó la alcaldesa de Providencia en una entrevista con La Tercera concedida en julio de 2017.

Pero, ¿quién en Mariano Rosenzvaig? El sociólogo de la Pontificia Universidad Católica de Chile, trabajó en la subsecretaría de Educación durante el primer gobierno de la ex Presidenta Michelle Bachelet . En 2009 -luego de adjudicarse una Beca Chile- viajó a Inglaterra para cursar un máster en Educación en la Universidad de Cambridge. Tras regresar a Chile, en 2012 formó parte de los dirigentes -entre los que destacan los diputados Giorgio Jackson y Miguel Crispi- que fundaron Revolución Democrática. De hecho, Rosenzvaig llegó a ser miembro de la comisión de Educación del partido en 2014 y en 2016 fue electo consejero nacional de la colectividad.

Un año después, el 14 de abril de 2013, el sociólogo asumió como director del programa Explora de Conicyt, cargo en el que se desempeñó hasta el 13 de abril de 2016. Fue durante este período de tiempo que Rosenzvaig arribó a Providencia para ejercer como director de Educación. De hecho, tras establecerse en el municipio -el 3 de marzo de 2014-, en la página web que lo presentaba se señalaba que su trabajo anterior había sido en Conicyt. En 2014 fue una de las voces de RD que más defendió el proyecto de desmunicipalización escolar impulsado por el gobierno, con el respaldo de Revolución Democrática, al que calificó como «lejos el más sólido, mucho más que los que ya se han aprobado».

Rosenzvaig es señalado en la colectividad como uno de los principales «cuadros técnicos» del lote de los Pantalones Largos, grupo integrado por Miguel Crispi y del que es cercano el diputado Pablo Vidal, quienes son reconocidos por su cercanía al bacheletismo y haber impulsado la tesis de la «colaboración crítica» con el gobierno de la Nueva Mayoría.

Luego de que el caso se hiciera público El Mostrador informó que dirigentes del sector -entre ellos Crispi, Gonzalo Muñoz y Paulo Paredes- intentaron «levantar una coordinación para defender» al ex director de Educación de Providencia.

De hecho, en julio de 2017 Revolución Democrática emitió un comunicado afirmando que «la totalidad de los fondos que pasaron por esa dirección fueron invertidos en educación», mientras que Jackson respaldó la gestión del sociólogo y aseguró que los gastos cuestionados «además de ser un porcentaje menor sobre el gasto total, son en convivencia laboral que venía ejecutándose desde la época de Cristián Labbé. No fueron parte del plan de administración pasada». En tanto, el entonces presidente de la colectividad Rodrigo Echecopar sostuvo que la responsabilidad financiera y de rendición de gastos dependía exclusivamente de la Dirección de Administración y Finanzas de la Corporación de Desarrollo Social.

Tras su paso por la Dirección de Educación de la Municipalidad de Providencia, Rosenzvaig se desempeñó como asesor de Secretaría de Educación de Bogotá, Colombia. Actualmente el sociólogo ha utilizado sus redes sociales para criticar al gobierno tras la crisis que comenzó en Chile tras el 18 de octubre.

Por Bastián Garcés para ellibero.cl

