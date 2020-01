Si de grandes invitados a un programa de conversación. Vale Roth no podría ser menos y en Podemos Hablar de Chilevisión conversó de todo.

Eso si, en una de sus secciones dejó la tendalada con sus frases. En el momento en que Julian comenzo a hablar si tener sexo una vez por semana era poco, y ahí apareció la ex chica reality con su particilar visión.

“Yo no he estado casada, lo máximo que he durado son 11 meses. Pero no sé cuánto es por semana (casado), entonces yo digo por día. Entonces esos meses son fogosos”, comentó Vale Roth.

Julian atónico preguntó si era todos los días, a lo que ella le respondió “Sipo obvio. Cuando convivo con un pololo 3 diarias. Soy yo la que busco más, me hago la sexy”, explicó.

Vale Roth delató a sus ex

Eso si, la Vale supo que con su confesión podrían aparecer los exs a canchearse con la cifra. “Voy a decir otra cosa para que no se agranden los hueones. Esto es muy intimo igual”, comenzó diciendo.

“Antes de los 26 años nunca terminé con ustedes. Nunca antes tuve un orgasmo, nunca llegué es cuático. A los 26 empecé a probar cosas nuevas, a preocuparme mas por mi que por el otro. Fingí orgasmos hasta los 26 años, los fingí todos. He tenido orgamos con 3 personas”, fue el bombazo de Vale Roth.

