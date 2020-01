Raimundo Alcalde (28) se hizo conocido por su participación en la teleserie El Camionero (TVN) y desde ahí no ha parado más.

Actualmente, el joven actor y modelo se encuentra trabajando en publicidad (campaña Bigtime: Viaje al sol), nuevos proyectos digitales y está a la espera de que se estrene una de las series más importantes de su carrera.

“Se viene La Jauría (inspirada en el abuso sexual de la Manada en España), producción de Fábula que se emitirá por Netflix y TVN en abril por 2020. Yo me encuentro haciendo ya los doblajes. Trabajé más que nunca para esa serie, tomé muchas clases, me enfoqué mucho”, comentó emocionado. Si bien a él la pega no le ha sido esquiva, reconoce que la falta de oportunidades para sus colegas contemporáneos es terrible. “Hay una que otra cara nueva, pero siento que aún nos falta mucho por innovar. Si bien hay rostros que son antiguos y les va bien porque son muy buenos actores, también hay otros que están ahí porque llevan años y tienen pitutos. Mientras tanto hay gente con hambre de trabajar y de darlo todo”.

– ¿Las puertas no están abiertas para todos los talentos?

Yo no creo en el talento, creo en el trabajo. Hay tanto actor nuevo con ganas de todo, que siento que hay que darle la oportunidad. Y no solamente actores nuevos, hay actores viejos que llevan 20 años haciendo recreaciones para los matinales o grabando en Infieles, es terrible.

Alcalde también es claro en despotricar contra el tipo de historias que se llevan a la pantalla local: “Tenemos que cautivar a nuevos ojos e innovar, entonces no podemos tener las mismas parejas que hace 30 años. Los mismos dramas, los pobres con los ricos, la discriminación social, historias que la gente ya ha escuchado”.

