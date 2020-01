Señor Presidente de Chile

Sebastian Piñera Echeñique.

Muy Señor mío:

Hoy por su inercia y condescendencia, estamos al borde de una guerra civil, la cual va ser decidida por un plebiscito para hacer o no hacer una nueva Constitución

Política.

Si pierde la izquierda, tratará de imponerla por la fuerza. Lo cual no será aceptada por sus oponentes ! He ahí el peligro.Ud por su alto cargo ,no puede ,no debe, mantenerse en el Olimpo . Debe intervenir, recuperar calles , ciudades destruidas ,carreteras, campos tomados ilegalmente,hacer respetar el derecho a la libre circulación, poner fin al amedrentamiento, que diariamente sufren los chilenos que salen a trabajar, estudiar, vivir.

Cómo es posible que aún la PSU, esté peligrando por tercera vez? Ante la desesperación de los auténticos estudiantes que sólo desean tornarse en profesionales y servir a su país.

En los supermercados , comercio,comienza a notarse ya, la falta de algunos productos, el temor obliga a los chilenos a cambiar su vida, sus horarios, sus vacaciones, es decir lo que constituye su vida cotidiana.

Sr Presidente, es su deber y obligación ordenar al país, no claudique más, no ceda a cada exigencia de sus oponentes. Es a Ud, quien el 55,5% de los votos lo eligió, no a la oposición.

Tiene tras de Ud , las FFAA, las cuales tambien juraron defender las leyes y valores de la Patria, firme un acuerdo con ellos, donde Ud, como la máxima autoridad de la Nación, se comprometa de hacerse cargo de la responsabilidad de todas las acciones necesarias para ordenar y poner fin a este caos político y económico que la oposición y sus aliados del lumpen , sumada a su debilidad como mandatario nos ha llevado.

Comprométase que no habrá un segundo Punta Peuco. Cumpla esta vez con su palabra empeñada, y libere a esos ancianos , cuyo maximo delito, fue el haber despojado a Chile del marxismo, valiéndose de los métodos militares en tiempos de guerra, para lograrlo.

Dé su apoyo firme y decidido al abnegado cuerpo de

Carabineros. No deje que diariamente se vean humillados por jóvenes encapuchados, de los cuales no pueden defenderse, por estar privados de los medios para hacerlo.

Hecho que no se da en ninguna fuerza policial en el mundo.

Ignore y rechace las falsas imputaciones de los delegados de los Derechos humanos que en su mirada marxista sólo saben ver y defender a los de su ralea. Si es necesario retírese de ese organismo controlado por Michelle Bachelet, declarada activista de la extrema izquierda. Ya lo han hecho otros países.

Exija al adormecido e inoperante Poder Judicial que cumpla con sus deberes y ejerzan una justicia imparcial y no sesgada.

Finalmente, si Ud teme el juicio de la Historia, le garantizó que ella sabrá reconocer su difícil decisión.

Y con ello ocupará el sitial merecido.

O de lo contrario será recordado como el verdadero Kerensky chileno, que por su incapacidad entregó a Chile,a manos del comunismo y a su destrucción moral y económica .

Duras son mis palabras, quizás insolentes, pero Sr Presidente, puedo asegurarle que representan el sentir de una inmensa mayoría de chilenos bien nacidos, pacíficos y amantes de su país.

Está en sus manos y solo en Ud. el poner fin a esta noche negra que nos cubre.

No espere más. Pues el país está agobiado y cansado y sabe que el fin de la democracia está ad portas. De Ud depende!

Patricia Puga M

Ciudadanos por un CHILE Mejor.

Licenciada en Historia. PUC.