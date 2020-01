Imagina poder ser uno de los primeros humanos en la historia en conocer una forma de vida inteligente de otro planeta. A la mayoría de la gente le gusta la idea de encontrarse con extraterrestres en la teoría, pero la verdad es que probablemente todos estaríamos realmente aterrados si viéramos extraterrestres en la vida real. La humanidad tiene un miedo natural a lo desconocido, lo extraño y lo misterioso. Y nada es tan aterrador que una criatura de otro mundo. Este miedo tiene sentido. Los extraterrestres probablemente no piensan como nosotros. Son más inteligentes que nosotros, aunque solo sea porque dominan el viaje interestelar. Están aquí, en la Tierra, sin nuestro permiso, y no se sabe cuáles serían sus motivaciones debido a ese hecho.

Las historias de abducciones extraterrestres tienden a plantear muchas preguntas. ¿Qué quieren de nosotros? ¿Cómo nos tratarán? ¿Y por qué nosotros? Una de las primeras historias serias sobre abducciones fue experimentada por una pareja conocida como Betty y Barney Hill. Los dos habían vivido vidas relativamente normales hasta el otoño de 1961, cuando volvían a casa a Estados Unidos de vacaciones en las Cataratas del Niágara. La pareja vio lo que parecía ser una estrella fugaz, pero rápidamente se reveló como algo completamente distinto. Recordaron que la luz crecía rápidamente y finalmente se detuvo frente a ellos. Luego recordaron a los extraterrestres grises con uniformes negros acercándose a ellos. Sin entrar en más detalles, en aquel entonces, el término “alienígena gris” no se conocía realmente. Entonces, ¿cómo describieron lo que luego sería un fenómeno mundialmente conocido? Hasta la fecha, el caso de los Hill ha conseguido desafiar toda lógica y racionalidad y su historia se convirtió en el tema de muchos libros. Sin embargo, las abducciones han continuado desde entonces, y tal vez un hombre en Texas, EE. UU, ha sido víctima de esta experiencia.

Abducido por extraterrestres

El 3 de enero, el periódico New York Post informó sobre un extraño caso ocurrido en el estado norteamericano de Texas el 27 de diciembre. La cámara de seguridad de una puerta captó el momento en que un hombre parece desvanecerse en un rayo de luz cuando sale de su porche. Como se puede apreciar en las imágenes, al principio, todo parece normal.

Un hombre sale de su casa, baja los escalones de entrada y se adentra en la noche. Excepto, cuando gira la esquina y casi se sale de la imagen, puedes verlo desaparecer y justo en ese momento aparece un orbe que sale disparado hacia el cielo. Parece que es víctima de algún tipo de dispositivo de teletransportación.

Y como no podía ser de otra manera, el video se ha convertido en todo un fenómeno viral en las redes sociales, donde muchos internautas aseguran que es una prueba irrefutable de que el hombre fue victima de una verdadera abducción extraterrestre. Se nos basamos en las experiencias bien documentadas, las personas casi nunca saben que han sido abducidos ya que son devueltos en el mismo instante que ocurrió el incidente, sin embargo, en algunos casos se puede experimentar el llamado “tiempo perdido”, en el cual han pasado horas en lugar de segundos.

Si bien son muchos los que creen que se trata de una verdadera abducción, los propietarios de la casa creen que el “secuestro extraterrestre” fue el resultado de un fallo en el videoportero.

“Esta mañana, mi prometido y yo estábamos mirando nuestros videos grabados por el video portero y encontramos un extraño error”, dijo la propietaria de la casa. “Mira el videoportero, como si te hubieran secuestrado por extraterrestres o simplemente hubieras sido parte del rapto. De cualquier manera, fue realmente divertido”.

De cualquier manera, este tipo de incidentes no hay que tomarlos a la ligera. No siempre es un fallo de la cámara o tienen una explicación lógica y racional. Tal vez su pareja fue realmente abducida y fue únicamente perceptible para la cámara. Y el pobre hombre ni se enteró, ya que fue devuelto al instante, en términos de tiempo terrestre. Hay que recordar que son muchas las victimas que sufren en silencio este tipo de experiencias y por miedo a ser ridiculizados públicamente optan por no decir nada. Pero a todas esas personas hay que decirles que no están solas, que hay muchos como ellos.

