El comercio exterior de Chile se recuperó de manera importante en diciembre pasado, de acuerdo a las cifras que reveló esta mañana el Banco Central.

La balanza comercial llegó a US$ 1.460 millones, el mejor registro desde mayo de 2014. Con este dato, se cerró el año 2019 con un saldo de US$ 4.178 millones, inferior no obstante a los US$ 4.668 de 2018.

Las exportaciones del país totalizaron un valor de US$ 6.644,04 millones en el último mes de 2019, lo que representa un alza de 1,33% en relación a diciembre del año anterior.

La cifra, además, es muy superior a los US$ 5.281 millones de noviembre.

Esta mejora se explica principalmente por el repunte en el valor de los envíos de cobre, los cuales llegaron a US$ 3.450,00 millones en diciembre, muy superior a los US$ 2.772 millones del mes anterior.

Con todo, los envíos de Chile al exterior totalizaron US$ 69.681,89 millones en 2019, cifra inferior en 7,6% a los US$ 75.451,83 millones del año anterior, según el Banco Central.

Las importaciones, por su parte, llegaron a un valor de US$ 5.184,00 millones, lo que supone una baja de 8,1% en doce meses. La cifra, no obstante, es ligeramente mejor a los US$ 5.170,71 millones de noviembre.

Con este resultado, las importaciones alcanzaron un valor total de US$ 65.503,01 millones, una caída de 14,2% en doce meses.

