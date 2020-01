El telescopio Hubble de la NASA ha captado la imagen de una enorme galaxia espiral con un agujero negro supermasivo en su centro, que podría ganarse el sobrenombre de “galaxia Godzilla”, ya que probablemente sea la más grande del universo local, según informó esta semana la agencia espacial.

UGC 2885, también conocida como “la galaxia de Rubin”, tiene un diámetro de aproximadamente 463.000 años luz, es 2,5 veces más ancha que la Vía Láctea y posee aproximadamente 10 veces más estrellas.

Un equipo de investigadores intenta averiguar cómo es que creció de semejante manera. Según los expertos, parece haber estado durante 1.000 millones de años absorbiendo hidrógeno del espacio intergaláctico.

NASA's Hubble Surveys Gigantic Galaxy.

This majestic spiral galaxy might earn the nickname the "Godzilla galaxy" because it may be the largest known in the local universe. The galaxy, UGC 2885, is 2.5 times wider than our Milky Way and contains 10 times as many stars. pic.twitter.com/Lrut1wBJaL

— News Space Dream (@ExpressNasa) 7 de enero de 2020