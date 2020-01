Kaylen Ward, una popular modelo estadounidense de 20 años, ha recaudado alrededor de 700.000 dólares destinados a combatir incendios en Australia que azotan al país ofreciendo a sus seguidores fotos desnudas por cada donación, según ella ha confirmado en su Twitter.

El pasado 3 de enero Ward escribió en su cuenta de Twitter que enviaría una foto desnuda a cada persona que donara al menos 10 dólares a algunas de las organizaciones benéficas mencionadas por ella y que le enviara la confirmación del pago. Lo que la modelo no podía imaginar es que su publicación tuviera semejante acogida, ni que su tuit se hiciera viral.

“Doné 1.000 dólares yo mismo”, comentó Ward a Guardian Australia. “Tenía una cantidad sustancial de seguidores, tal vez 30.000 en ese momento, y pensé que muchos de mis seguidores contribuirían y enviarían algunas donaciones para los incendios forestales”, añadió la mujer. Su publicación fue compartida más de 81.000 veces en la red social. La respuesta se volvió tan abrumadora que Ward reclutó a tres personas para ayudarla a administrar y responder a todos mensajes.

