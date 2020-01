El timonel de RN, Mario Desbordes, descartó este miércoles la existencia de presiones del Gobierno ante el aumento de parlamentarios que se han inclinado por la opción del “No” a una nueva Constitución en el plebiscito de abril. Aunque advirtió por las expresiones de algunos ministros.

Esto luego que el senador de RN Manuel José Ossandón, asegurara que han existido presiones en este tema, luego de que ocho de los nueve senadores de RN anunciaran su voto a favor del “No”. “La Moneda ha estado metida en esto de todas maneras, pero no importa, yo le diría a La Moneda que solucionen el problema del orden público” y después “se metan en esto”, afirmó.

Consultado al respecto, Desbordes señaló que “no, el Presidente Piñera no se ha involucrado (con que se reunió hoy). Hay algunos ministros ayer que se manifestaron allá en el Congreso, yo esperaría que los ministros no lo hicieran, se lo diga derechamente”.

No obstante, apuntó que “yo no he recibido presiones del Presidente de la República, y el ministro del Interior, conversé con Gonzalo esta mañana como converso prácticamente todos los días prácticamente con él, jamás lo he escuchado presionar a una autoridad, porque el Gobierno está en este caso completamente al margen de la decisión apruebo o rechazo, y está preocupado de que este proceso se lleve en paz y de buena manera”.

En relación a si el ministro Felipe Ward, ha sido quien no ha cumplido con la prescindencia en el tema, luego de que ayer reconociera “preocupación” porque protestas contra la PSU se repitan en proceso constituyente, Desbordes se limitó a señalar que “más que la prescindencia hay que tener ojo con las palabras”.

Para el también diputado RN, “yo creo que es campaña del terror decir que si gana el rechazo van a salir dos millones de personas a la calle a oponerse a ese resultado. Y también creo que es campaña del terror decir que si gana el apruebo, Chile se terminó, nos transformamos en Venezuela”.

“Yo creo que hay que enfrentar la violencia con mucha fuerza, quizás el mejor propagandista de la campaña del “No” es la violencia, por lo tanto, tenemos que todos los actores democráticos enfrentar la violencia”, apuntó.

En esa línea, Desbordes llamó a la oposición a que “tienen que ser muy categóricos en ayudarnos a condenar, pero no sólo condenar en términos verbales, sino ayudarnos a aislar a los violentistas, que son hoy los principales aliados de la campaña al rechazo. Si mucha gente con razón están diciéndome mire ‘Mario yo estaba en reflexión, pero después de la violencia que sigue en las calles, después de ver como se destruye, como se incendia, la verdad es yo estoy pasándome a la opción rechazo'”.

“Yo no es que esté de acuerdo (con eso), porque yo no esperaría que no nos derroten los violentistas, pero yo los comprendo, no puedo no comprenderlos y por lo tanto, yo les pediría a los líderes de la oposición democrática que no sólo condene, sino que hagan gestos concretos”, recalcó.

Respecto a la división al interior de RN entre los partidarios del “No” y el “Sí”, Desbordes precisó que “estamos acostumbrados que haya procesos donde haya libertad de acción, pero tenemos muy claro que el 26 de abril, por un lado, tenemos que ir votar y por otro lado defender el resultado el 27 de abril en la mañana. Si gana el rechazo, Renovación Nacional no acepta la campaña del terror que algunos están haciendo de que va a terminar el país y que van a llegar hordas de personas a desconocer el resultado. Y si gana el apruebo, Renovación Nacional va a liderar a la centroderecha en lo que va a ser la elección de la constituyente el 5 de octubre. Nosotros estamos trabajando para ambas cosas”.

“La verdad es que no me siento solo, porque todos los que han intervenido diciendo yo voto que “No” o he decidido votar que “No”, han agregado que apoyan la gestión del presidente del partido”, concluyó.

