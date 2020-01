Australia se encuentra en medio de un desastre sin precedentes de incendios forestales, intensificado por una ola de calor récord y la sequía. El Ejército australiano está ayudando en las labres de evacuación de miles de personas, y las enormes columnas de humo han llegado hasta Nueva Zelanda, a más de 1.600 kilómetros de distancia. Si bien los incendios forestales son un fenómeno común cada año en Australia, esta temporada comenzó inusualmente temprano y está durando meses.

Desde que comenzaron los incendios en octubre, han fallecido 17 personas y al menos otras 17 siguen desaparecidas. Más de 1.000 edificios han quedado destruidos por las llamas, y al menos 40 millones de hectáreas se han quemado solo en Victoria y Nueva Gales del Sur. Esto es más grande que 9 estados de Norteamérica y es equivalente al tamaño de Maryland. Por no decir que el cielo se puso de color rojo mientras los incendios forestales avanzaban en Mallacoota, Victoria, el 31 de diciembre. Y son muchos los que acusan al primer ministro australiano, Scott Morrison, de “dejar arder” el país. ¿Pero y si te dijéramos que tal vez el causante de estos feroces incendios no fuera terrenal?

La cara del diablo en los incendios

La cara del diablo apareció entre el humo de los incendios forestales de la región australiana de Victoria. Según informan medios locales, Craig Calvert compartió la foto que muestra un espeluznante rostro diabólico entre el humo de los incendios en el condado de Gippsland Este. La foto fue tomada por un amigo de Culvert cuando los incendios forestales avanzaban peligrosamente en toda la región, incluida su granja cerca de Sarsfield el pasado lunes.

“No estoy realmente interesado en cosas espeluznantes, pero hay una gran cara de demonio justo en el fuego”, dijo Culvert a la cadena de televisión 7NEWS.

El agricultor pasó 13 horas defendiendo su propiedad con su padre, donde describió haber sido golpeado cinco veces por bolas de fuego saltando a través de los árboles y un fuego tan feroz que creó una ‘llama blanca’. Aseguró estar realmente sorprendido después de ver la foto.

“No lo vas a creer, yo no lo creo”, continuó explicando el agricultor australiano.

Pero curiosamente, su casa fue la única propiedad que quedó en pie en el valle de Dirty Hollow, gracias en parte a los esfuerzos de su familia y a la intervención de los bomberos. Culvert dijo que está contento de que nadie haya muerto en el valle, aunque otros en el condado de Gippsland Este no tuvieron tanta suerte. Se confirmó la muerte de una persona y 28 personas siguen desaparecidas después de que los incendios arrasaron Gippsland Este antes de la víspera de Año Nuevo. Para Calvert la incompetencia del gobierno australiano provocó el desastre y le suplicó al Primer Ministro que no permitiera que más personas murieran.

“Sabíamos que iba a ser malo, no sabíamos exactamente qué tan malo era hasta que estaba encima de ti”, enfatizó Culvert. “La gente necesita ayuda. Australia tiene miedo. Para Morrison, ponte los guantes, ven aquí y mírame. Tengo una red extensa que puede ayudarme con el conocimiento del bosque y cómo funciona realmente el medio ambiente. No se ejecuta en papeleo. Da un paso adelante y apóyanos, no dejes que más personas mueran en el futuro. Eres el hombre de la hora, todos se quedarán atrás de ti”.

Pero la imagen ha provocado todo un revuelo en las redes sociales, donde muchos aseguran que es una evidencia de que la catástrofe en Australia ha sido provocada por el mismísimo demonio. Expertos en la materia aseguran que los fenómenos extremos que están asolando nuestro planeta son causados por hordas demonios con el único objetivo de llevar al mundo al mundo entero al caos. Los casos de poltergeist (la presencia de un demonio en un lugar evidenciado por ruidos y el movimiento de objetos) son prueba de que un demonio tiene la capacidad de interactuar en nuestro mundo.

Sin embargo, para los más escépticos el rostro demoníaco es simplemente una pareidolia. Y este fenómeno no es nada nuevo ya que Leonardo da Vinci dijo haber visto personajes con marcas naturales en las paredes de piedra, que fueron inspiración en sus obras de arte. En la década de 1950, el Banco de Canadá tuvo que retirar una serie de billetes porque un demonio sonriente entre los cabellos de la Reina. Y la nave espacial Viking I fotografió una cara tallada en el paisaje rocoso de Marte. Todo esto demuestra que la pareidolia es lo que queremos ver. Pero que van a decir los escépticos, para ellos ninguna evidencia es suficiente.

