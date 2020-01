En 1960, el astrónomo estadounidense Frank Drake apuntó un radiotelescopio ubicado en Green Bank, Virginia Occidental, hacia dos estrellas similares al Sol a 11 años luz de distancia. Su objetivo: captar una señal que demostraría que la vida inteligente podría estar ahí afuera. Han pasado sesenta años desde el experimento pionero de Drake, y aún no hemos tenido comunicación extraterrestre, o eso es lo que nos han dicho.

Pero gracias a una gran cantidad de descubrimientos, la idea de que la vida podría existir más allá de la Tierra ahora parece más plausible que nunca. Por un lado, los científicos aseguran que la vida puede prosperar en los entornos más extremos aquí en la Tierra. También han descubierto que el agua líquida no es exclusiva de nuestro planeta. Y luego está el hallazgo de exoplanetas, con más de 1.800 mundos desconocidos más allá de nuestro Sistema Solar identificados hasta ahora. De hecho, los astrónomos estiman que puede haber un billón de planetas solo en nuestra galaxia, y una quinta parte podrían ser similares a la Tierra. Como dijo Carl Sagan: “El universo es un lugar bastante grande. Si estamos solos nosotros, parece una terrible pérdida de espacio”. Pero parece ser que cada vez hay más científicos que creen que la vida extraterrestre está más ceca de lo que pensamos. Ahora, la primera británica astronauta ha hecho una gran revelación: asegura que los extraterrestres existen y pueden estar en la Tierra, pero no podemos verlos.

Están entre nosotros

Helen Sharman, la primera astronauta británica, dijo a The Guardian que debe haber otros tipos de vida por ahí, ya que hay tantos miles de millones de estrellas y sistemas solares. Sharman visitó la estación espacial soviética Mir en 1991 y pasó casi ocho días en el espacio antes de regresar a la Tierra.

“’Los extraterrestres existen, no hay dos formas de hacerlo”, dijo Sharman. “Hay tantos miles de millones de estrellas en el universo que debe haber todo tipo de formas de vida diferentes. ¿Serán como tú y yo, compuestos de carbono y nitrógeno? Tal vez no. Es posible que estén aquí ahora y simplemente no podemos verlos”.

En la entrevista también destacó se la conoce como la primera mujer británica en el espacio, en lugar de la primera británica, destacando la suposición de que era un hombre.

“Cuando Tim Peake salió al espacio, algunas personas simplemente se olvidaron de mí”, continuó explicando la astronauta. “Un hombre que vaya primero sería la norma, así que estoy encantada de poder alterar ese orden”.

Durante una visita en 2016, la Dra. Sharman también les dijo a los niños en una escuela primaria del sur de Londres que debe haber extraterrestres allá afuera.

“No sé (si existen extraterrestres)”, reveló Sharman. “Tal vez son totalmente transparentes. No creo que ninguno estuviera cerca de mi nave espacial, pero debe haber algunos por ahí. Me encantaría conocer a un extraterrestre”.

La astronauta británica fue seleccionada para el proyecto espacial ruso después de responder a un anuncio de radio de 1989 en busca de candidatos para el Proyecto Juno. Después de 18 meses de entrenamiento riguroso en el Centro de Entrenamiento de Cosmonautas Gagarin en Star City, Rusia, estuvo en el espacio durante ocho días. No ha regresado al espacio desde entonces, y fue rechazada para Proyectos Espaciales con la Agencia Espacial Europea en 1992 y 1998.

Más revelaciones

Sin embargo, la Dra. Sharman no es la única astronauta en hablar públicamente sobre la existencia de vida extraterrestre inteligente. El astronauta estadounidense Gordon Cooper afirmó en su autobiografía de 2000 haber visto ovnis mientras aún era piloto militar en la década de 1950. Durante un panel de las Naciones Unidas en 1985, dijo que estos vehículos extraterrestres y sus tripulaciones están visitando la Tierra desde otros planetas, que obviamente son un poco más avanzados técnicamente que nosotros. Además, revelo que los Estados Unidos tienen instrumentos de radar detectan objetos de forma y composición desconocidos para nosotros.

Pero aquí no acaban las revelaciones. En 1998, 18 años antes de su muerte, el astronauta del Apolo 14 Edgar Mitchell le dijo que estaba seguro de que muchos de los miles de objetos voladores no identificados registrados desde la década de 1940, pertenecen a visitantes de otros planetas. Tampoco podemos olvidarnos que en 2016, WikiLeaks reveló correos electrónicos enviados de Mitchell a John Podesta, ex Jefe de Gabinete de la Casa Blanca, pidiéndole que revelara los documentos secretos sobre los extraterrestres, firmando las misivas como el “sexto hombre en caminar sobre la Luna”.

Y, por último, el año pasado, el Pentágono finalmente admitió lo que Mitchell había insinuado, que de hecho están investigando ovnis, lo que provocó la publicación de videos grabados por pilotos de la Armada en 2014 y 2015 que muestran lo que los militares llaman “fenómenos aéreos inexplicables”. Después de todas estas revelaciones por parte de los mejores científicos de la historia, ¿a alguien aún le quedan dudas de si existe vida extraterrestre inteligente en nuestro planeta?

