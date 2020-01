Este jueves los miembros de la Cámara de Representantes deberán votar por la resolución que limita los poderes militares que puede utilizar el Presidente Donald Trump en el marco del conflicto con Irán que terminó con la muerte del general iraní Qasem Soleimaní.

La idea será presentada por la titular del Congresos, la democrata Nancy Pelosi, quien ya había manifestado en redes sociales su rechazo a la escala de tensión entre ambas naciones y la jornada del miércoles indicó que el actuar de la secretaria de Defensa fue “provocativo y desproporcionado”.

A través de un comunicado, la representante opositora explicó porque será presentada dicha resolución. “La administración tomó esta acción sin consultar al Congreso; esta acción puso en peligro a nuestros miembros del servicio, diplomáticos y otros al arriesgarse a una grave escalada de tensión con Irán”.

En ese sentido agrega que el Mandatario “no tiene claro una estrategia coherente para mantener a salvo el pueblo estadounidense, lograr la reducción de la escalada con Irán y garantizar la estabilidad en la región”.

“Espero que todo el partido Republicano voté en contra la resolución de poderes de guerra de la loca Nancy Pelosi”, aseguró Trump en su cuenta de Twitter y aprovechó de burlarse del proceso de juicio político, el cual calificó como un “fraude”. Debido a que “nunca envió los artículos al Senado”.

Hope that all House Republicans will vote against Crazy Nancy Pelosi’s War Powers Resolution. Also, remember her “speed & rush” in getting the Impeachment Hoax voted on & done. Well, she never sent the Articles to the Senate. Just another Democrat fraud. Presidential Harassment!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9 de enero de 2020