Dos días después de que ocho de los nueve senadores de Renovación Nacional (RN) anunciaran que apoyarán la opción “rechazo” en el plebiscito constituyente del 26 de abril, 21 diputados de la tienda liderada por Mario Desbordes informaron que también respaldarán esta opción.

Los parlamentarios oficialistas se reunieron en el Congreso de Valparaíso y bajo el lema #RechazarParaReformarYA! dieron a conocer sus argumentos. Todo esto, además, quedó plasmado en una carta en donde ratifican su postura frente al proceso constituyente y explican sus motivos para optar por el “rechazo”. Pero, también, dejan claro su compromiso de presentar un proyecto de reforma a la Carta Magna y anuncian su apoyo a una serie de iniciativas de la agenda social promovida por el gobierno.

“Hemos recorrido nuestros distritos, hemos conversado con la gente, los feriantes y hemos llegado a la convicción de que los cambios se necesitan ahora. Los cambios sociales la gente los requiere con urgencia, no podemos esperar dos años de incertidumbre, de violencia, en que siga aumentando el desempleo, para recién, desde una página en blanco, armar una constitución“, sostuvo la diputada Catalina del Real.

Entre quienes pusieron su rúbrica en la misiva -aparte de Del Real- están los parlamentarios Bernardo Berger, Aracely Leuquén, Camila Flores, Eduardo Durán, Diego Schalper, Diego Paulsen, Miguel Mellado, Cristobal Urruticoechea, Leonidas Romero, Luis Pardo, Sofía Cid, entre otros.

“Este acuerdo era un acuerdo por la paz que no se cumplió. Por lo tanto hoy vemos cómo la violencia sigue en las calles y cómo hay una oposición extrema que no quiere ni siquiera condenar que no se puedo realizar la PSU, condenar que hay violencia. Por lo tanto, el acuerdo no se está cumpliendo”, agregó la legisladora.

Del Real explicó, además, que “hemos conversado con nuestra bancada y hay 8 diputados que legitimamente votarán que sí y hay siete diputados que están en reflexión”.

La postura que han tomado parte de los diputados y senadores, se suma a la que también realizaron los parlamentarios de la UDI en la Cámara Alta, quienes también anunciaron que apoyarán el “rechazo” en el proceso constituyente.

Reforma constitucional y al régimen presidencial

El diputado Paulsen afirmó, en tanto, que “la postura de quienes firmamos esta carta es que tenemos la convicción de que hay que hacer cambios ahora; cambios que ya han sido presentados en su minuto, cambios que estamos trabajando”.

En ese sentido detalló que “este grupo de parlamentarios se ha puesto una fecha límite, antes del receso legislativo para presentar una reforma constitucional con ejes y pilares fundamentales. Creemos que hay que incluir en nuestra Constitución un pilar claro en la solidaridad. Creemos también que vamos a echar mano respecto al régimen presidencial que hoy está en la Constitución. Estamos analizando cambios sustanciales en diferentes áreas”.

Sobre los proyectos de la agenda social, Paulsen aseguró que “le vamos a pedir a nuestro gobierno que ponga urgencia a reformas estructurales que mejoran las pensiones, la salud de los chilenos, la empleabilidad, pero también haremos una reforma constitucional potente que permita incluir a quienes todos no se sienten parte de ésta”.

Mientras que su par, Diego Schalper señaló que “no podemos esperar dos años de inestabilidad e incertidumbre para dar esas soluciones. Por tanto, nuestro planteamiento es que los cambios tienen que hacerse ahora”.

“La pregunta que se tienen que hacer los chilenos el 26 de abril es: estamos dispuestos a embarcarnos en un camino que parte desde una hoja en blanco, que parte de la premisa que hay que refundar Chile, que hay que construir, por decirlo así, una nueva institucionalidad, que además hay que financiarla. Y le quiero dar una mala noticia a los chilenos. Que lo más probable es que quienes formen parte de esa convención constituyente van a ser personas que ya han estado vinculadas a la política”, agregó el legislador.

Finalmente, afirmó que “el temor que yo tengo es que acá la clase política esté dos años ensimismada en la discusión constitucional y que sea el pretexto perfecto para no hacernos cargos de reformar hoy las AFP, de reformar hoy el sistema de Fonasa, de reformar hoy el CAE”.

RN: Entre el “apruebo” y el “rechazo”

El timonel del partido, Mario Desbordes, ha dejado claro durante las últimas semanas que en la tienda que lidera hay “libertad de acción” respecto a la opción que cada uno de sus militantes quiere adoptar para el plebiscito.

Esta mañana, el presidente detallaba sus definiciones frente al proceso interno que lleva RN, esto luego de que varios de los parlamentarios que en un principio anunciaron su apoyo a la nueva Constitución, hoy se inclinen por el rechazo.

“El acuerdo (constitucional) no obliga a votar afirmativo. Por lo tanto el votar rechazo es parte de lo que acordamos, si cuando hablábamos con la oposición dijimos que íbamos a hacer un plebiscito donde la ciudadanía va a decidir si quiere o no quiere una Constitución para que dejemos de especular con encuestas, con puntos de vista particulares, que son todos muy legítimos también, pero tenemos que dejar de especular”, dijo esta mañana en Radio Concierto.

Agregó que “nosotros tenemos que, por un lado, exigir respeto a esta diversidad, y ese respeto dentro de RN está. Yo sé que a veces afuera les cuesta comprender, porque lo normal es que un partido sea “A o B” en este tipo de cosas”.

