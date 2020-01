Durante su interpelación del día de ayer, el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, contó “haber hecho un ejercicio” y reveló que sumó la serie de demandas que distintos sectores han invocado. Con todo, llegó a que, de abordarse todas, estas tendrían un costo cercano a los 8 puntos del Producto Interno Bruto (PIB).

Ante la cifra entregada por Briones, él mismo, durante esta mañana en entrevista con Radio Duna, profundizó el tema, haciendo énfasis en que sus cálculos hacían referencia al costo que tendría cubrir todas las demandas que se han hecho sentir en el último tiempo.

“Yo lo que hice en el ejercicio fue que todas las demandas que andan dando vueltas, y probablemente se me quedaron varias en el tintero, cuando yo hablo de las condonaciones del Tag, las propuestas alternativas de salud, la condonación del CAE, y suma y sigue todas, llego rápido al 8% del producto, y probablemente puede que sea más”, aseguró.

El secretario de Estado continuó apuntando a lo complicado que resultaba para el país este momento de “peticiones maximalistas”, transparentando que a su juicio existían muchas que no podrían ser costeadas en su totalidad, o ni siquiera consideradas.

“Hoy día estamos en un momento de peticiones maximalista, maximalismo en todo, en que tenemos máximas peticiones, máximos ámbitos de peticiones, cada uno quiere lo suyo, y máximo en cada uno de los montos de lo que cada uno quiere, y nosotros hemos dicho claramente, desde el día uno, que aquí no se puede atender a todas las peticiones, a todas las demandas ni tampoco en todos los montos que se reclaman, eso es una postura maximalista”, dijo.

Y fue precisamente por este motivo que el economista hizo un llamado a la ciudadanía a priorizar las demandas, para así poder poner énfasis y destinar la mayor cantidad de recursos en solucionar las principales demandas.

“Nosotros deberíamos hacer el ejercicio como país, de todas estas demandas aisladas que andan circulando, (preguntarse) bueno cuales son las que de verdad queremos abordar, porque si a mi me van a decir que el No+Tag es la prioridad de la política social, yo sinceramente no tengo ningún problema, aunque sea impopular decirlo, no estoy de acuerdo, esa no es la prioridad social de Chile”, sostuvo.

“Entonces acá tenemos que ser bien honestos, hacer el ejercicio serio de qué es lo que se está pidiendo, qué monto, qué es lo que vamos abordar, cuáles son las prioridades, y esas prioridades cuantificarlas para poder tener una hoja de ruta para absolverlas”, agregó.

Por último, el ministro mostró su decepción por el actuar que han tenido algunos políticos ante estas peticiones maximalistas, asegurando que le costaba “entender que los políticos, que son aquellos que tienen que intermediar esas demandas, las metan sin filtro en un mismo saco, porque al meterlas en el mismo saco, ese maximalismo nos lleva a una demanda agregada que es imposible”.

