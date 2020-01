La Universidad Austral de Chile (UACh) lamentó esta mañana la confusión que generaron los dichos del director de la facultad de Pedagogía en Historia y aclaró que los cupos para estudiantes no “pueden ser ofrecidos por un director de escuela”.

Este jueves, tras la petición de la ministra de Educación, Marcela Cubillos, de que el vocero de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES) Víctor Chanfreau quedara marginado del proceso de admisión a las universidades por sus llamados al boicot de la PSU, el director de la escuela de Pedagogía en Historia y Ciencias Sociales, Robinson Silva, se pronunció al respecto en su Twitter y le ofreció al vocero un cupo en su carrera.

“Desde la Escuela de Historia y Ciencias Sociales de la UACh en Valdivia daremos ingreso inmediato a Víctor Chanfreau, si así lo decide, la ministra no tiene autoridad para negar matrículas”, escribió Silva en Twitter. “Invito a colegas del CRUCh a romper el autoritarismo”, agregó.

Ante esto la universidad aclaró, a través de un comunicado, que “la admisión a las carreras de pregrado se encuentra pública y transparentemente normada. Nuestros sistemas de admisión son el SUA (Sistema Único de Admisión), (…) Todos estos sistemas tienen normativas, procedimientos y plazos que regulan la selección de los estudiantes, los cuales están disponibles en nuestra web”.

“En ningún caso dichos cupos pueden ser ofrecidos directamente por un director de escuela, decano o cualquier otra autoridad universitaria”, añadió.

La universidad también declaró que “lamentamos la confusión respecto a nuestro sistema de admisión que han generado las opiniones en redes sociales del director, las cuales en modo alguno representan el proceder de nuestra casa de estudio”.

Además, el padre de Chanfreau, Alberto Harambour, es académico del Instituto de Historia y Ciencias Sociales de la Universidad Austral.

Respecto al ofrecimiento de Silva, manifestó a través de Facebook, que “en la terrible desigualdad de la educación, afortunadamente no son las autoridades universitarias las que deciden quién estudia y quien no. Los ingresos a universidades como la UACh tienen reglamentos independientes de la buena o mala intención de sus autoridades. Aunque puedan ser espacios de ejercicio unipersonal de la autoridad, las escuelas no pueden meter a cabros por la ventana”.

“Si existiese ese privilegio lo condenaría. Con menos fuerza que Víctor, de seguro”, agregó.

