Un estudiante de sexto grado de primaria llevó dos armas a su escuela con el objetivo de dispararle a su maestra, en el Colegio Cervantes de Torreón, Coahuila, al norte del país, con un saldo preliminar de dos muertos y seis heridos.

El gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme, informó en conferencia de prensa que las primeras indagatorias arrojan que el niño pidió permiso para ir al baño, después de 15 minutos, la maestra fue a buscarlo y salió con dos armas disparando hiriendo a seis de sus compañeros y después de pegó un tiro

Este viernes, le dijo a algunos compañeros que “hoy era el día, estaba influenciado por un videojuego”

Dos personas murieron y al menos cinco más resultaron lesionadas tras ser atacadas a balazos dentro de una escuela privada a la lado Colegio Cervantes de Torreón, informó el Coordinador de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado en la Región Laguna Adelaido Flores.

El funcionario detalló que dos de los fallecidos son una maestra y el presunto agresor. Además, agregó que hay varios heridos, sin dar más detalles sobre su identidad. El alcalde de Torreón, Jorge Zermeño Infante acudió al lugar de los hechos, donde lamentó lo sucedido y agregó que presuntamente el menor llegó al Colegio con dos armas, por lo que ya se busca a sus padres, ya que el menor vivía con su abuela.

Reportes de la televisión nacional señalan que las maestras del plantel se encuentran en estado de pánico.

El alcalde de Torreón, Jorge Zermeño Infante mencionó que “Es muy lamentable lo que sucedió en el Colegio Cervantes, que un niño de primaria mata a su maestra. Hay cinco niños heridos y también a una maestra”.

De igual forma dijo que “los padres no lo atendían, lo cuidaba su abuela y el niño No tenía ningún tipo de alteración y no se le reflejaba, pero no sabemos lo que nuestros hijos ven”.

“Es lamentable que un niño de 11 años entrara con un arma en la escuela. Se deben de conocer causas y razones y esto es un llamado para que los padres de familia se acerquen a sus hijos”, aseguró.

El alcalde mencionó que las medidas de prevención en las escuelas se llevan a cabo el operativo “mochila segura”, pero es imposible realizarlo en todas las escuelas”.

“Vamos a hacer un llamado a los directores para que nadie entre con ningún tipo de armas esto incide en la educación y somos responsables de lo que hacen nuestros hijos”.

El Sanatorio Español de Torreón es el hospital en donde llevaron a cuatro heridos. Su situación es estable y se realizará una campaña para la donar sangre a los heridos.

/psg