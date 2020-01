El portaviones de la computación y los software, Microsoft, tenía su negocio estancado. Aquel emprendimiento que llegó a catapultar a uno de sus fundadores e históricos ejecutivos, Bill Gates, a la cumbre de los hombres más ricos del mundo, no lograba dar importantes saltos en sus resultados, sus innovaciones no eran lo suficientemente disruptivas, su compra a Nokia no logró capitalizar relevantes réditos económicos y la cotización de sus acciones no pasaba de los US$ 30 por papel desde comienzos de este milenio.

Eso hasta 2014. En febrero de ese año asumió como CEO Satya Nadella y le dio un giro a la compañía, que a esa altura había sido superada en valor por IBM desde 2007 y por Google y Apple desde 2011.

Desde la asunción del ejecutivo de origen indio, dejaron de ser una firma casi exclusivamente ligada a los ordenadores personales o softwares. Ampliaron su horizonte hacia la misión de “empoderar a cada persona y cada organización del planeta para lograr más”. Lo anterior, los ha llevado a desarrollar fuertemente el almacenamiento de datos en la nube, liderar en inteligencia artificial aplicada para distintos campos económicos y sociales, hacer una serie de adquisiciones como Linkedin e incluso una serie de estudios de videojuegos —como Mojang, del juego Minecraft—.

Hoy Microsoft —que desde 2017 también ha sido superada en tamaño por Amazon— es otra y es la principal entidad promotora en el mundo de la transformación digital. Este giro no solamente ha sido en post de mejorar al mundo a través de múltiples servicios tecnológicos, sino que también le ha valido a la empresa más que cuadruplicar el valor de sus acciones.

El evangelizador del cambio digital en la región

El líder de la reinvención de Microsoft en Latinoamérica es su vicepresidente corporativo y, además, presidente para la región, el español César Cernuda, quien ocupa la mayor parte de su tiempo de trabajo en monitorear las operaciones de Brasil y México, que son las más grandes en la región, pero también se da un espacio importante para Argentina, Colombia y Chile, que son el otro grupo de países de mayor volumen para la compañía a nivel continental. Con más de 600 millones de habitantes, Latinoamérica es la cuarta zona mundial que más pesa en el negocio de Microsoft en el mundo, después de Asia Pacífico (entre los que está China, India, Australia y Japón), EMEA (cerca de una veintena de países de Europa más Israel, Emiratos Árabes Unidos y Sudáfrica) y Norteamérica.

Esta semana este ejecutivo que tiene más de 22 años de trayectoria en la tecnológica norteamericana estuvo por casi 24 horas en Chile, para dar una charla en el AI + Tour 2019, un evento de inteligencia artificial organizado por Microsoft para sus más de 1.200 partners o clientes corporativos que tienen a nivel local, donde llamó la atención algunos datos que comunicó: se crean 2,5 exabytes en el mundo al día, que es lo mismo que los datos digitales que se generaban cada 365 días hace 25 años; sólo el 25% de los datos que se crean están siendo analizados; el coste de los discos duros para almacenar los 130 millones que hay en el mundo en los noventa era de unos US$ 5.000 millones, hoy en cambio ese costo sería de US$ 3.000.

En conversación con Pulso Domingo, el hispano recalcó que hace seis años el mercado potencial que Microsoft veía para Latinoamérica era de US$ 23 mil millones, pero remarca que “nuestra compañía se transformó y entendió la transformación digital con un papel distinto al que teníamos. Antes éramos un proveedor de softwares y tecnologías, pero ahora somos una empresa que ofrece servicios a las empresas y a las personas para que se transformen en este nuevo mundo. Ahora nuestro mercado potencial es de US$ 220 mil millones”.

Optimista con el futuro del país

Cernuda despeja cualquier duda respecto a la confianza que pueda haber perdido en nuestro país a la luz del despertar social.

“Soy absolutamente optimista porque creemos en el futuro de Chile. Llevamos 27 años invirtiendo en el país y pensamos seguir haciéndolo. Chile se está transformando y nuestro compromiso hacia el país es total y absoluto. A nivel social, el mundo está cambiando. Tenemos que ser capaces de escuchar, adaptar y, en el caso de Microsoft, invertir aquí para crear un país mejor. No hemos cambiado nuestros planes de corto, mediano y largo plazo en Chile a raíz de lo sucedido en los últimos meses”, recalcó y agregó que “el hecho que hoy como sociedad no permitamos cosas que hace 50 años lo hacíamos, es muy positivo. Pero decir que hoy el mundo es peor, no es real. Microsoft cree en Chile, en que puede ser más competitivo y que se puede vivir mejor”.

¿Se puede ser más competitivo y vivir mejor con un régimen de 40 horas laborales en Chile? Cernuda toma distancia en referirse al caso de nuestro país, pero sí remarca que “el mundo ha cambiado y también la forma de trabajar. Hoy la conciliación entre la vida personal y laboral debiera ser mejor que hace 20 años. Hoy vengo llegando a Chile desde España —donde está mi familia— y mi oficina está en Miami, pero realmente no tengo despacho. Mi despacho es mi ordenador y mi teléfono. Mi productividad ha mejorado. La tecnología nos ayuda a que nuestras horas de trabajo sean mucho más productivas”.

Las inversiones e iniciativas que vienen

El ejecutivo español detalla que en lo que están invirtiendo más fuerte —evita dar montos, porque asume que estos son ágiles y pueden cambiar cada año— es en infraestructura, “es decir, en que la conectividad que existe en Chile para nuestros clientes y la utilización de nuestra nube sea la mejor experiencia posible”, puntualiza.

Microsoft acaba de adjudicarse el proyecto JEDI en EEUU, un contrato con el Departamento de Defensa de ese país por unos US$ 10 mil millones, que es uno de los más grandes referidos a la tecnología en la nube. Al ser consultado por si piensan impulsar ese tipo de proyectos en esta región o Chile, respondió que “absolutamente. Todos los países merecen transformarse. He tenido la suerte de reunirme con jefes de Estado y ministros en la línea de indicarles que a partir de las fortalezas de cada país, hay que invertir en ellas. Esto mismo es replicable en las empresas”.

Aparato público, el principal desafío

Cuando se le pregunta qué sectores económicos son los más atrasados en la transformación digital y adopción de la inteligencia artificial en Chile, Cernuda no vacila. “Uno de los sectores que debería transformarse de una forma más rápida y que tiene la situación más compleja es el público”.

Indica que el salto hacia la digitalización del sector público en Chile es fundamental. Argumenta que con ello se podrá “conseguir una mayor transparencia, productividad, agilidad y poder compartir información entre los ministerios de manera mucho más fácil. Que trámites que se demoran meses, puedan demorarse horas o días. Que con una mayor transparencia haya menos intermediarios de por medio y evitar así malas prácticas”.

Ejemplifica que “una de las áreas donde hemos estado invirtiendo es en cómo mejorar la parte impositiva de los países, hacerla más fácil para los ciudadanos y las empresas. En México conseguimos que la contribución suba, los costos y la evasión bajen. Colombia y Perú están haciendo esto con nosotros también”. ¿Y Chile? Responde que “no me cabe duda que Chile tendrá una agenda en ese sentido. Estoy seguro que estarán hablando y viendo cómo pueden mejorar allí. Al menos en la boleta electrónica se está avanzando y los pasos que se han dado en Latinoamérica son ejemplos a nivel mundial”.

En 2018 Cernuda le entregó al Presidente Piñera en La Moneda una propuesta de transformación digital para el gobierno. El ejecutivo explica que “a casi todos los jefes de Estado les hemos entregado nuestra visión como Microsoft en esta materia y cómo las empresas de tecnología pueden colaborar de manera inclusiva (…) hay que entender que realmente estamos viviendo una cuarta revolución industrial y hay que saber qué papel tenemos que tomar”.

Con todo, el número uno de Microsoft en la región reconoce que nuestro país tiene potencial para ser un centro continental de inteligencia artificial y transformación digital. “Chile es el país número uno de los países que más podrían capitalizar hoy en día la inteligencia artificial en la región. ¿Por qué no podría ser un hub en esta materia? Existe el capital humano y un entorno financiero que lo puede viabilizar, además, he visto en Chile un compromiso desde la innovación para ser mucho más competitivos”. Agrega en referencia a nuestro país que “con sus casi 18 millones de habitantes, es de los más avanzados en la región en la adopción de tecnologías, de hecho, hay estudios que los sitúan en el lugar 30 de competitividad tecnológica a nivel mundial y encontramos muchas startups que están invirtiendo en Chile, por lo tanto, es un país estratégico para nosotros, donde encontramos gran talento y en el cual la transformación digital es una realidad que está avanzando”.

Y pasa un aviso. Dice que “se van a generar más de 135 millones de puestos de trabajo en los próximos años que hoy no podemos cubrir. Necesitamos gente que sea capaz de analizar datos y trabajar con ellos, como estadísticos o ingenieros. Ojo, la sociología es muy importante también, porque tenemos que interpretar todos los datos aplicados a las personas”. Para Microsoft la cuarta revolución industrial está comenzando.

