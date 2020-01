El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este domingo a las autoridades iraníes de que “no maten a sus manifestantes” y los instó a que faciliten la difusión de la información en medio de protestas contra el Gobierno de Teherán tras el derribo del avión ucraniano.

“A los líderes de Irán: no maten a sus manifestantes”, escribió Trump, en mayúsculas, en su cuenta de Twitter.

“Ya mataron o encarcelaron a miles de ellos, y el mundo está observando. Más importante aún: América está observando. Vuelvan a activar Internet y dejen que los periodistas campen a sus anchas”, ha añadido.

To the leaders of Iran – DO NOT KILL YOUR PROTESTERS. Thousands have already been killed or imprisoned by you, and the World is watching. More importantly, the USA is watching. Turn your internet back on and let reporters roam free! Stop the killing of your great Iranian people!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12 de enero de 2020