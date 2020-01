A menos de cuatro meses de que se lleve a cabo el plebiscito constituyente -el próximo 26 de abril- el presidente de Renovación Nacional (RN), Mario Desbordes, abordó el tema este domingo e hizo un llamado a “no seguir con la campaña del terror”.

En un punto de prensa, el diputado manifestó que “yo a lo he llamado es a no seguir con la campaña del terror. Primero, la que pretende que no se va a reconocer el resultado si gana el Rechazo. Eso no puede ser. Si gana el rechazo, ese resultado se debe respetar, así funciona la democracia”.

Asimismo, “la otra campaña del terror es decirle a la gente que si gana el Apruebo, el país se destruye completo y nos transformamos al otro día en Cuba, en Venezuela… Eso es falso. Yo espero que tengamos un debate de aquí al 26 de abril de respeto, con ideas y con propuestas”, sostuvo el parlamentario.

Desbordes: Un 65% de RN está por el Rechazo

Minutos previos a dichas declaraciones, el legislador afirmó -en conversación con el programa Mesa Central- que “en Renovación Nacional debe haber un 60-65% por el Rechazo”.

Además, con respecto a los integrantes del partido que votarán en contra de una nueva Constitución, Desbordes aseguró que “nuestra gente en RN tiene una propuesta en rechazo que es reflexiva”. es decir, que tienen propuestas para reformar la Carta Magna.

Por otra parte, el parlamentario fue consultado por los dichos de la presidenta de la UDI, Jacqueline Van Rysselberghe, cuando sostuvo que “no están las condiciones para llevar a cabo el plebiscito”. En la instancia televisiva, el diputado reiteró que no estaba de acuerdo con los dichos de la senadora y que “el plebiscito en sí no corre ningún riesgo”.

“La violencia que estamos viviendo es gravísima y tenemos que enfrentarla con fuerza, pero no es suficiente para echar abajo el proceso completo porque no podemos caer derrotados ante los violentistas que no quieren los cambios que se están planteando”, expresó.

Descongelamiento de la UDI con Chile Vamos: “Fue una crisis artificial”

Por otra parte, Desbordes abordó la crisis interna de Chile Vamos y el reciente descongelamiento de la participación de la UDI en la coalición oficialista, calificándolo como una “crisis artificial”.

Consultado al respecto, sostuvo que “nosotros no hemos hecho concesiones. Fue, a nuestro juicio, una crisis artificial”.

“Yo entiendo los problemas de la UDI con su electorado y lamento la crisis provocada en un momento muy complejo para el Gobierno, no debió suceder. Por último en la interna, pero hacer esto público no correspondía”, dijo.

