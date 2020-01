Has oído hablar de ella miles de veces e incluso, quizá, has decidido llevarla a cabo para perder unos cuantos kilos. De todas formas, por si andas un poco pez todavía, te refrescamos la memoria: la dieta keto es aquel plan que se basa en la ingesta de alimentos ricos en proteínas y grasas y la restricción de glúcidos y azúcares con el objetivo de generar una situación de “cetosis” –exceso de cetonas en la sangre– similar al ayuno.

La descubrió en 1921 el endocrino Henry Rawle Geyelin y, aunque no está exenta de polémica por ser baja en carbohidratos y alta en grasas, el resultado se traduce en una quema de calorías y pérdida de peso relativamente rápida en comparación con una dieta tradicional. “Durante 100 días hice la dieta keto”, “Perdí 36 kilos gracias a este régimen”, vemos infinidades de artículos relacionados con el tema en los que mucha gente parece haber alcanzado el peso ideal y ser muy felices gracias a la keto. Sin embargo, ¿puede traer también problemas?

Los efectos secundarios

La dieta más famosa de esta década también tiene, desgraciadamente, contras. El estado de cetosis del que hablábamos antes es complicado de mantener, y una vez que se logra, el cuerpo puede reaccionar de formas extrañas o incluso dolorosas. Si eres hipocondríaco quizá deberías dejar de leer, pues en el sitio web Reddit se han abierto docenas de hilos de personas que piden ayuda pues han comenzado el régimen y han notado los efectos secundarios.

Según los últimos estudio, existe un vínculo entre la cetosis y una erupción conocida como prurigo pigmentoso, aunque otros factores intervienen

“Noté una erupción en el pecho izquierdo a los tres días de comenzar”, cuenta, por ejemplo, un usuario. “Para el día 14 había avanzado y la tenía en el escote, el cuello e incluso en la nuca, en la línea del cabello. Fue terriblemente doloroso, sentía una picazón insistente y estaba muy irritado, se veía fatal”. No fue la única persona, otra escribe una situación parecida: “Estoy empezando a desarrollar costras y ampollas y me duelen mucho. Tengo que usar guantes para dormir porque no puedo rascarme”.

“Pasé años intentando superar las inseguridades y decidí probar la keto para poder hacerlo”, cuentra otro. “Ahora tengo un problema totalmente diferente y no puedo enseñar la piel. Tengo marcas horribles en el pecho, los hombros, el cuello o la espalda”.

Prurigo pigmentoso

¿Por qué sucede esto? Se trata de una condición que se conoce como prurigo pigmentoso. Según los últimos estudios, hay una clara relación o vínculo entre la cetosis y esta erupción, aunque también intervienen otros factores como la luz solar, el calor, la sudoración o los alérgenos, que pueden empeorar la enfermedad, según apunta ‘The Daily Mail’.

La dieta keto no es la única con la que se puede padecer esta afección. La diabetes o la anorexia nerviosa o incluso el ayuno pueden producir los mismos efectos. Un estudio de 2018 demostró que se puede paliar comiendo muchos carbohidratos (en otras palabras, dejando la keto). Otras opciones, como las cremas tópicas y los medicamentos antiinflamatorios, pueden aliviar temporalmente los síntomas, pero si no abandonas la dieta, es probable que la erupción regrese con toda su fuerza una vez que dejes de usarlos.

No obstante, hacer la dieta keto no es sinónimo de que vaya a suceder. Pero debes saber que existen riesgos de que pueda pasar si decides llevarla a cabo. Es por ello que, siempre que quieras comenzar un nuevo régimen, debes consultar antes con tu médico de cabecera para conocer todas las contraindicaciones posibles.

/psg