Los hay grandes y pequeños. Gordos, flacos y de todos los tamaños. Pero lo que está claro es que este órgano, localizado en el sur del cuerpo masculino, es el favorito de sus portadores, ya que además de servir para generar descendencia, produce placer sexual.

Esta no es la historia de lo que le podría ocurrir a tu órgano viril. Nada de accidentes extraños o prometedoras fórmulas para conseguir agrandarlo. Se trata de cosas que, en último término, le ocurren a la mayoría de los hombres en mayor o menor medida. Al igual que a nuestro rostro le salen arrugas con el paso de los años, los genitales masculinos también experimentan cambios fisiológicos que modifican su aspecto.

El pene acaba retrayéndose hacia dentro a medida que envejeces, por lo que con el paso de los años es posible que lo veas más pequeño

La revista masculina ‘Men’s Health’ ha contactado con Brian Steixner, director del Instituto de Saludo de los Hombres del Grupo de Urología de Nueva Jersey, para conocer los detalles médicos y fisiológicos que entraña el órgano responsable de la reproducción. Seguro que te sorprende y te sirve para conseguir que no pasen los años por tu pene.

¿Qué le pasa a tu escroto?

Una de las realidades más incómodas es que, por ley natural, el escroto empieza a caerse a medida que envejeces. Se trata de una condición que puede ir a más o menos dependiendo de la persona, pero en todo caso es inevitable, ya que el órgano pierde masa muscular a medida que pasan los años, haciendo que la carne sea más flácida.

Para buscar remedio a este problema existen operaciones quirúrgicas específicas, como la llamada escrotoplastia. Pero, ¿cuáles son las medidas preventivas para que no ocurra y no haya que llegar hasta el quirófano? Como en casi todas las cuestiones de salud, llevar una vida sana y evitar el tabaquismo, así como adoptar una dieta sana que te salve de padecer obesidad.

Más pequeño

Evidentemente, el pene acaba retrayéndose hacia dentro a medida que envejeces, por lo que con el paso de los años puede que lo veas más pequeño. No te asustes, no hay por qué pensar que tu falo acabe convirtiéndose en un micropene. ¿A qué se debe este fenómeno? Las células de esta zona de la piel son reemplazadas por fibras no elásticas, que se acaban enrollando a lo largo de todo el aparato reproductor masculino.

He visto pacientes cuyos penes parecían signos de interrogación. Afortunadamente, el exceso de curvatura se puede corregir

Si no quieres que te pase vete olvidándote de beber cerveza, ya que la mítica tripa que produce esta bebida alcohólica en muchos hombres hará que tu pene se vea más pequeño. Ya sabes, si aumentas de peso de una forma drástica, puede que tu órgano sexual descienda de tamaño.

¿Uno curvo?

A medida que te acerques al otoño de tu vida, tu pene se irá curvando hacia uno de los lados, derecha o izquierda. Esto es debido en parte a dos de las cosas más importantes de la vida: el deporte y la actividad sexual. El tejido cicatricial (aquel que se forma después de una lesión cutánea) se irá acumulando a lo largo del pene y hará que origine una curva. Y por si fuera poco, este tejido no se añade de forma simétrica: donde antes había una “flecha”, ahora hay “un arco”.

Tengo pacientes de 90 años que siguen teniendo erecciones perfectas. Si comes bien y haces ejercicio no tendrás problema

“Puede empeorar sobre todo a partir de los 60 o 70 años”, avisa el doctor. “He visto pacientes cuyos penes parecían signos de interrogación. Afortunadamente, es una patología que se puede tratar. Hoy en día existen medicamentos inyectables que ayudan a liberar las placas acumuladas de tejido”. Como ponerte botox, pero en vez de en la cara, en tu parte más erógena.

Disfunción eréctil

Hay más de 30 millones de hombres con disfunción eréctil en el mundo y la razón es que a medida que envejeces la cantidad de sangre en tu cuerpo desciende. “Tener disfunción eréctil es como si el pene sufriera un ataque cardíaco”, recalca Steixner. “Y para prevenirlo suelo aconsejar aquello que le diría a una persona con riesgo de padecer un infarto: come bien y haz ejercicio”. En cambio, incide el doctor, “si te cuidas puedes evitarlo, tengo pacientes de 90 años que siguen teniendo erecciones perfectas”.

El riesgo de cáncer aumenta

Los cánceres de testículos y de próstata son muy comunes, pero es que también existe el de pene. ¿Cuáles son los riesgos? Si abusas demasiado de los centros de bronceado. También si no llevas una higiene correcta en la zona del glande. En fin, en caso de ser diagnosticado el pronóstico no es nada bueno, ya que puedes quedarte sin tu ‘soldadito’. “En casos extremos se requiere una extracción completa del pene”, indica el doctor. “Y sí que sucede, al menos una vez al año me encuentro algún caso”.

Otros problemas a los que te enfrentarás a medida que vayas ganando en edad es la disminución de los niveles de testosterona, lo que deparará una pérdida de tamaño leve al órgano, pero constante. También se da la reducción de la función nerviosa en la zona, lo que producirá que tu pene se vuelva menos sensible y, por ello, te resultará más difícil llegar al orgasmo.

