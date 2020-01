Gamadiel García, presidente del Sifup, estuvo presente en el Estadio Nacional y conversó con AS sobre la vuelta del fútbol y el bullado lío que podría significar la resolución del cupo Chile 4 para la Copa Libertadores entre Unión Española y Universidad de Chile.

– ¿Qué sensación le deja que por fin se haya completado un partido del fútbol nacional?

– Siempre es positivo que se pueda desarrollar el fútbol. Entendemos que no es la normalidad que pretendemos, porque en nuestro país todavía están ocurriendo cosas y hay un montón de temas que no se han solucionado, pero es positivo que vuelva el fútbol y que se termine un partido. Espero que de aquí en más se puedan desarrollar los espectáculos deportivos, que vuelva la familia al fútbol y que, por supuesto, los trabajadores de esta actividad retomen su labor.

– El duelo entre Unión y la ‘U’ ya está programado, pero está en suspenso su realización. ¿Han conversado respecto de la postura hispana de no presentarse y un posible boicot de “Los de Abajo” para evitar que se realice el duelo?

– Es complejo, nosotros como sindicato propusimos que se disputara el partido entre Unión Española y Universidad de Chile y que se definiera entre estos equipos el cupo de Chile 4. Lamentaríamos que esto no sucediera si es que Unión decide no jugar y, en este caso, si los hinchas de la ‘U‘ quisieran que este partido no se desarrollara. Lamentaríamos que no se pudiera llevar a cabo, lamentaríamos que se tenga que determinar de otra manera que no sea dentro del campo de juego, pero esa ya es una resolución de los dirigentes de cada una de las instituciones.

– ¿Cómo ve la postura del gerente de Unión, Luis Baquedano?

– Nosotros nos reunimos hace prácticamente dos meses con los capitanes de los elencos involucrados en la Copa Chile y lamentaríamos que no se pudiera desarrollar el espectáculo, pero eso ya no depende de nosotros.