A las 16:00 horas comenzará la sesión extraordinaria del Senado en el que está en tabla la votación del proyecto que tipifica como delito la alteración de la paz pública mediante la ejecución de actos de violencia y agrava las penas, también conocido como “ley antisaqueos”.

La iniciativa fue modificada en las comisiones de Seguridad y Constitución de la Cámara Alta tras la aprobación hecha por la Cámara de Diputados. Sobre todo considerando las críticas de la oposición luego de que representantes del Frente Amplio aseguraran estar “arrepentidos” de haberla respaldado.

El proyecto, tras la nueva redacción, tipifica el delito de saqueos y establece una pena que va desde los 541 días a los cinco años. También crea el delito de instalación de barricadas en la vía pública y la obstrucción del tránsito mediante el uso de vehículos y el lanzamiento de objetos contundentes. Esto se sanciona con penas de 61 a 540 días. Esta misma pena podría aplicarse al llamado “el que baila pasa”.

El presidente del Senado, Jaime Quintana (PPD), aseguró que lo hecho por el Senado “cambia sustantivamente lo que entró de la Cámara de Diputados”.

Mientras que el ministro del Interior, Gonzalo Blumel, llamó a los parlamentarios a respaldar el proyecto indicando que “es clave contar con esta herramienta para sancionar con mayor fuerza las alteraciones del orden público”.

Si los senadores aprueban este texto, el proyecto deberá volver a la Cámara de Diputados. Si ellos aprueban los cambios, se despachará a ley, de lo contrario se tendrá que discutir en comisión mixta.

Senadores se dividen ante votación

Si bien en general las posturas al interior de la Cámara Alta están a favor de aprobar el proyecto, existen ciertos reparos por parte de algunos senadores. La principal diferencia radica en las normas que buscan sancionar los delitos de orden público.

A juicio del senador frenteamplista Juan Ignacio Latorre (RD), varios de estos puntos pretenden “criminalizar la protesta social” y no atender la raíz de los hechos de violencia que se vienen registrando en el país desde el 18 de octubre.

“Esta ley es más de lo mismo, no es nada nuevo, va en la misma línea de las modificaciones que se han hecho del 90 en adelante al Código Penal, ofreciendo una ilusión de que con esto se soluciona el problema, como si con esta mano dura la gente se va a desincentivar en cometer delitos, y eso no es así. El camino del populismo penal no lo resuelve”, sostuvo.

Asimismo, le planteó a su sector rechazar las normas mencionadas. “No tengo certezas, pero mi impresión es que van a haber hartos voto en contra de esos artículos. No sé si de para rechazarlos, espero que sí, espero que la oposición los pueda rechazar”, manifestó.

En tanto, el senador DC Jorge Pizarro se mostró más abierto a respaldar la iniciativa, sobre tras los cambios que ya se le aplicaron en las comisiones del Senado.

“Se le hicieron modificaciones importantes de manera que no se generen situaciones de abuso o de confusión y realmente sirva para sancionar a quienes cometen delitos aprovechándose de las manifestaciones o actividades públicas, donde tratan de confundirse con la marcha”, sostuvo.

Y agregó que “espero que podamos tener un acuerdo para votar a favor el proyecto con las modificaciones que se le realizaron en la comisión de Constitución del Senado”.

Misma postura manifestó Iván Moreira (UDI), quien se mostró confiado en que la ley será aprobada por sus pares e hizo un llamado a la Cámara de Diputados a “tener buena voluntad” y respaldarla para evitar que pase a tercer trámite en comisión mixta.

“Veo que existe voluntad en los sectores de la oposición de poder aprobar esta ley y esperamos poder tenerla en enero. Es una herramienta eficaz para el gobierno y las policías, de poder contener, controlar y resguardar el orden público”, sostuvo.

En ese sentido, subrayó en que “no sacamos nada con siempre cuestionar la legislación y no ser firmes en contra de la violencia”, cuestionando así a algunos sectores de la centroizquierda.

“Yo creo que la oposición a veces actúa con un doble estándar. Le exige al Gobierno imponer el orden, pero cuando se impone el orden, critican. Entonces siento que de parte de la oposición ha habido una actitud de aprovechamiento electoral, ellos no quieren aparecer como los duros para no tener pérdida electoral en las calles”, acotó.

