Ya no es novedad, nuevamente la cámara de diputados, ha rechazado acuerdo de pensiones, para las personas más vulnerables. Es lo que hemos dicho siempre, negar la sal y el agua, no al gobierno de turno, sino más bien a las personas que más necesitan ese apoyo por parte del estado, y cualquier cambio o mejora, debe ser ratificado por el congreso.

La discusión en general, se basa o al menos debiera serlo, en como mejorar las pensiones de nuestro país, comenzando por los más necesitados e ir incrementándolo hacia la clase media, que siempre ha sido la más postergada por muchos años.

El tiempo avanza rápidamente, y una de las materias en el ámbito de la reforma previsional presentada por el gobierno, aún está en trámite porque, no existe consenso en como y o cuando se analizará de verdad esta problemática que se repite permanentemente y qué de acuerdos, no hay nada concreto.

Hoy conocemos una iniciativa presentada a la ministra del Trabajo, en que se sugiere que exista unas “cooperativas de pensiones”, lo que quiere decir que, funcionaría como estas entidades en que los socios participen en la administración de sus dineros, y en el caso de los afiliados de sus fondos previsionales, obviamente rigiéndose con las mismas reglas de las Administradoras de fondos de pensiones, llamadas AFPs.

Se dice que de esa forma cada cotizante tendría mayor participación en las ganancias de las rentabilidades, que se repartirían entre los socios, ésta es una iniciativa de un partido de oposición y uno de gobierno. Sin embargo, tendrían que ser controladas y obviamente cumplir los requisitos y exigencias de la Superintendencia de Pensiones.

Me parece interesante que ingresen otras entidades, pero también algo peligroso experimentar con nuestros ahorros de toda una vida, y en nuestro país donde la fiscalización no es tan fácil, donde existen antecedentes de cooperativas que fracasaron provocando la ruina de sus integrantes, es un tema delicado y no se pueden equivocar quienes decidan por otros, quien les administrará su futuro.

Margot Guerrero Bruner

Asesora Previsional

Corredor de Seguros

www.margotpensiones.com

