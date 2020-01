Se habría filtrado la lista de los más de 100

dirigentes que hacía referencia Florencia Lagos y que fueron financiados por Venezuela para dar un golpe de Estado marxista en Chile:

¡¡¡Despierta Chile!!!

1. Guillermo Teillier, Presidente del Partido Comunista de Chile,

2. Diputado Guillermo González, Presidente del Partido Igualdad

3. Fernando Zamorano, Presidente del Partido MAS Izquierda Ciudadana

4. Demetrio Hernández, Secretario General del MIR.

5. Esteban Silva, Presidente del Movimiento del Socialismo Allendista – MDP

6. Camilo Lagos, Presidente del Partido País Progresista

7. Claudia Pascual, ex Ministra de la Mujer y Equidad de Género

8. Víctor Osorio Reyes, ex Ministro de Bienes Nacionales.

9. Marcos Barraza, ex Ministro de Desarrollo Social

10. Jeannette Jara, ex Subsecretaria de Previsión Social

11. Oscar Vega, ex Gobernador de la Región de Maule

12. Lautaro Carmona, Secretario General del PC de Chile

13. Juan Andrés Lagos,Relaciones Políticas del PC.

14. Francisco Parraguez, secretario general del Partido MAS Izquierda Ciudadana

15. Pablo Sepúlveda Allende, Coordinador de intelectuales y movimientos sociales en Defensa de la Humanidad. Nieto de Allende

16. Tamara Muñoz, Vicepresidenta de Relaciones Internacionales de la CUT

17. Florencia Lagos Neumann, ex Agregada Cultural de Chile, actriz y gestora cultural

18. Sandra Beltrami, ex vocera de la Confederación de Estudiantes de Chile (CONFECH)

19. Zayda Araya, presidenta del Comando Nacional de Exonerados de Chile. 20. Gonzalo Aguirre, encargado del Grupo de Política Internacional del Frente Amplio (FA) y miembro de la Comisión de Política Internacional del Partido Igualdad

21. Itayreé Acle Araya, psicóloga, Fuerza de Bases del Partido Radical de Chile

22 Arturo Aguirre, Alcalde de Cerrillos (PS)

23. Irací Hassler, Concejala de Santiago (PC)

24. Natalia Cuevas, Concejala de Recoleta (Partido Comunista)

25. Camila Donato, Concejal de Macul (Partido Comunista)

26. Kain Soto, Concejal de Isla de Maipo (Partido Igualdad) 27. Lautaro Guanca, Concejal de Peñalolén (Partido Igualdad)

Italo Bravo, Concejal de Pudahuel (Partido Igualdad)

28. Luis Isaías Jofré, Concejal de San Pedro de la Paz (MAS Izquierda Ciudadana)

29. Víctor Palomino Sandoval, Concejal de Talcahuano (MAS Izquierda Ciudadana).30. Leocán Portus, Consejero Regional de la Región del Biobío

31. Tania Concha, Consejera Regional de la Región del Biobío

32. Camila Vallejo, Diputada (PC de Chile)

33. Karol Cariola, Diputada (PC de Chile)

34. Carmen Hertz, Diputada (PC de Chile)

35. Marisela Santibáñez, Diputada (Partido País Progresista)

36. Boris Barrera, Diputado (PC)

37. Hugo Gutiérrez, Diputado (PC)

38. Amaro Labra, Diputado (PC)

39. Daniel Núñez, Diputado (PC)

40. Alejandro Navarro, Senador de la República (Partido País Progresista)

41. Eduardo Contreras, ex Embajador, abogado, encargado de relaciones internacionales del Partido Comunista.

42. Roberto Stirling, Secretaria de Relaciones Internacionales del Partido Igualdad

43. Mónica Quilodran, Responsable Relaciones Internacionales del MIR.

44. Carolina Aedo, Vicepresidente Relaciones Internacionales del Partido País Progresista

45. Claudio Chandia Ralph, abogado, primer vicepresidente general del Partido MAS Izquierda Ciudadana

46. Patricio Guzmán, Vicepresidente Movimiento del Socialismo Allendista – MDP

47. Jonatan Díaz, Secretario General del Partido País Progresista

48. Marcelo Cárdenas, Vicepresidente Relaciones Políticas del Partido País Progresista

49. Verónica Molina, dirigente Movimiento del Socialismo Allendista – MDP

50. Oriana Zorrilla, dirigente Colegio de Periodistas

51. Claudio Pereda, periodista, director de la revista “Cultura y Tendencias”

52. Iván Gutiérrez Lozano, periodista, representante legal del diario electrónico Crónica Digital

53. Hugo Guzmán Rambaldi, director de “El Siglo”

54. Carlos Ugas, director de Radio Nuevo Mundo

55. Celso Calfullan, Director Werken Rojo

56. Jorge Gálvez, Director de AND Noticias

57. Marta Quiñones, secretaria general Corporación de Desarrollo Social de Pudahuel

58. Braulio Meza, secretario general de la Fundación Pudahuel para Todos.

59. Solange Muñoz, secretaria general de Corporación Social y Ecológica de Macul

60. Andrés Gavilán, presidente de Corporación Social y Ecológica de Macul

61. Mauricio Llaitul, dirigente mapuche de la RM

62. Agustina Lo Bianco, Directora Ejecutiva de Fundación Progresa

63. Alejandra Arriaza, abogada, vicepresidenta de la Corporación Ciudadanía & Justicia

64. Francisco Javier Piña, coordinador territorial de la Corporación Ciudadanía & Justicia

65. Marco Hernández, director de la Corporación Ciudadanía & Justicia.

66. Pierre Averdiu, director de la Corporación Ciudadanía & Justicia

67. Claudio Lara, médico veterinario, ex Secretario Regional Ministerial en Los Ríos

68. Marcela Cepeda, trabajadora social, ex Secretaria Regional Ministerial en Atacama

69. Pedro Saldaño, director fundador de la Mutual Latinoamericana del Transporte

70. Ivonne Peralta, presidenta de la Asociación de Observadores y Defensores de los Derechos Humanos (ODDH – Chile)

71. Raúl Encina, vocero ODDH

72. Juan Guerrero, coordinador nacional de la IC

73. Domingo Baudrand Cintolessim dirigente de la Izquierda Cristiana de Chile

74. Jorge Sepúlveda Lynch, economista, Fuerza de Bases del Partido Radical de Chile

75. Cecilia Parra Orrego, dentista, Fuerza de Bases del Partido Radical de Chile.

76. Camilo Sánchez, presidente de las Juventudes Comunistas – JJCC

77. Reynaldo Morales, secretario general de las JJCC

78. Javiera Reyes, encargada de relaciones internacionales de la JJCC

79. Miguel Echeverría, Jóvenes del Partido MAS Izquierda Ciudadana.

80. Consuelo Moreno, Jóvenes del Partido MAS Izquierda Ciudadana

81. Rodrigo Pinto, Presidente de las Juventudes Progresistas

82. Guillermo Pérez, Vicepresidente de las Juventudes Progresistas

83. Héctor Paz, Vicepresidente de las Juventudes Progresistas.

84. Alan Gerhard Fancelli Esmar, Secretario General de las Juventudes Progresistas

85. Gabriel Pozo, ex presidente de la Comisión Pro Derechos Juveniles

86. Leonardo Gutiérrez, presidente del Regional Biobío del Partido MAS Izquierda Ciudadana.87. Jorge Aguirre, Trabajador Social y ex miembro del Movimiento contra la Tortura Sebastián Acevedo

88. Juan Gajardo, encargado de organización del PC

89 Rafael Henríquez, Responsable del Inst de Investigaciones Pedagógicas “Patricio Sobarzo”, miembro del Comité Central del MIR

89. Víctor Cárcamo, Académico, miembro del Comité Central del MIR

90. Cecilia Pardo, periodista, mesa directiva nacional del Partido MAS Izquierda Ciudadana

91. Gina Valsasnini, Mujeres del Partido MAS Izquierda Ciudadana

92. Rodrigo Loyola, Vicepresidente de la Agrupación de Ex Presos Políticos

93. Claudia Iriarte, Doctora en Derecho Fundación Constituyente XXI,

94. Mirtha Alvarado, Directora Fundación Constituyente XXI,

95. Renzo Galgani, Vicepresidente Electoral del Partido País Progresista96. María Cecilia Romero, Vicepresidenta de Género del Partido País Progresista

97. Ricardo Godoy, Vicepresidente de Programa del Partido País Progresista

98. Pedro Abarca, Vicepresidente de Organización Regional del Partido País Progresista

99. Andrea Condemarín, Tesorera del Partido País Progresista

100. Luis Jara, Vicepresidente de Acción Social del Partido País Progresista

101. Verónica Cifuentes, Vicepresidenta de Comunicaciones del Partido País Progresista.

102. Francisco San Martín, Consejero Federal de Maule del Partido País Progresista

103. María Verónica Saavedra, Presidenta Región de Maule del Partido País Progresista

104. Patricio Godoy, Secretario del Regional de Maule del Partido País Progresista.

105. Luis Alberto Díaz, Dirigente Región Metropolitana del Partido País Progresista

106Yanara Isabel Molina Tobar, Consejera Federal del Partido País Progresista

107. Belén Calcagno, Consejera Federal y Vicepresidenta Regional de Género del Partido País Progresista.

108. Marco Lobos, Presidente Regional Araucana del Partido País Progresista

109. Pamela Garcés, Secretaria Regional Araucanía del Partido País Progresista

110. Alexander Aránguiz Meza, Dirigente Social de la comuna de Pudahuel

Los anteriores son los más de 100 dirigentes políticos de izquierda financiados por Venezuela para dar el #GolpeDeEstado en Chile y que mencionó Florencia Lagos en su discurso.

#DespiertaChile