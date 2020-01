Azul Azul decidió a fines de 2019 no renovarle contrato al experimentado golero de 38 años, que ganó un total de 13 títulos con el elenco colegial (8 torneos nacionales, tres Copa Chile, una Supercopa y una Copa Sudamericana).

Respecto a su adiós de la U, el ‘samurái’ declaró en diálogo con La Cuarta que “me llevaba súper bien con los dirigentes hasta el 2015. No me cuadró, por ejemplo, la forma en que llega Beccacece. Fue pésima. Pepe Rojas sabía dos meses antes que se tenía que ir, fue feo. El nuevo DT estaba listo y nosotros estábamos con otro disputando una final. No entiendes cómo cresta pueden hacer tan mal las cosas”.

“Sí, obvio que me dolió, fue injusto. Lo mío era aportar y todo el mundo me tildó de egoísta, como Dante Poli. No es culpa mía que sea pecho frío y no se haya identificado con ningún club. Lo mío fue pelear por mis compañeros, defenderlos, lo hablé en la cara a todos”, complementó el arquero.

A la hora de referirse sobre quién debe portar la jineta de capitán en la U para el 2020, Herrera dijo que “Osvaldo (González) es un gran líder, pero tiene que sacar más el habla. Es muy bueno, como persona y jugador, es extraordinario. Sería él o Matías (Rodríguez), también nos llevábamos bien”.

En cuanto a las sensaciones de lo que será enfrentar a Universidad de Chile con la casaquilla de Everton, el guardameta indicó que “será llanterío para allá, para acá, para todos lados, seguro. Sería bacán que todo el estadio te quiera”.

LA RIVALIDAD CON COLO COLO

Algo que marcó el 2019 fue el gol 216 de Esteban Paredes en Primera División, tanto que marcó, precisamente, ante Universidad de Chile en el Estadio Monumental.

Consultado por si fue un alivio el no haber estado en el arco azul cuando Paredes marcó su gol del récord, el oriundo de Angol le tiró un ‘palito’ al atacante.

“Sinceramente me daba lo mismo. Siempre me hablaban del perfecto goleador, lo felicito, pero mira los campeonatos que tengo yo, le gané dos finales a Colo Colo. Entonces te cambio una final por diez partidos, para mí eso es lo que queda. Los estadísticos hablarán más de goles, yo me quedo con los campeonatos. Quizás si estaba yo, ganábamos”, aseveró en su estilo.

Herrera, por otro lado, admitió que el no vencer con la U a Colo Colo en el Estadio Monumental desde el 2001 fue una gran deuda.

“Ahora voy a jugar con el Everton, capaz que gane. Quería hacerlo, pero nos faltó, se hicieron mal las cosas, en otras ocasiones nos cagaron los árbitros“, sostuvo el guardametas.

“En el último dije ‘capaz que yo sea el mufa’. También va de la mano con la conformación del plantel, apelo a que llegue un par de uruguayos, que tenga los huevos necesarios para ir, pararse y ganar”, agregó Herrera.

Finalmente, consultado por su rivalidad con Claudio Bravo en la Selección, el exarquero de la U recalcó en que “solo hay buena onda, solidaridad y respeto mutuo. Lo construimos tanto tiempo trabajando juntos en La Roja. Siempre me sentí apoyado por él, éramos dos personas peleando por un puesto”.

“Él maduró antes, se fue joven a Europa. Yo pude ir al Celta, pero España estaba en crisis y no pagaban mucho. Opté por quedarme donde quería estar y no me arrepiento. A lo mejor no tengo la plata que tiene él, pero tampoco soy pobre, me quedo tranquilo”, sentenció Herrera.

/Eduardo Méndez Garín