La ministra del Trabajo, María José Zaldívar, afirmó hoy que no ha leído el informe de la mesa técnica de la oposición, el cual plantea una cotización adicional de 6% y se destine a un fondo colectivo, es decir, íntegramente a solidaridad.

“No me han entregado formalmente ningún informe. Lo he conocido por lo mismo que ha salido por la prensa”, dijo la secretaria de Estado en el marco del lanzamiento de la RED Empleo Sence para la Región Metropolitana.

Sin embargo, a continuación, afirmó que el gobierno busca una iniciativa que asegure las pensiones actuales y futuras, deslizando que la propuesta de la oposición no garantiza eso.

“Es bien importante tener presente que lo que tenemos que buscar es un sistema de pensiones que nos permita garantizar mejores pensiones no sólo a los actuales pensionados, que son los que, por cierto, están muy dañados; y tenemos que mejorar las pensiones de los actuales, pero no podemos descuidar las pensiones del futuro”, dijo.

“Creo que destinar la totalidad de los recursos a un fondo solidario no nos va a permitir garantizarle que quienes actualmente son trabajadores que tienen 30 y 40 años, que están ahorrando para un futuro, no los vamos a poder garantizar una mejor pensión si no aumentamos su ahorro personal”, sostuvo.

Zaldívar reafirmó que la postura del gobierno es que ese eventual 6% de cotización adicional “debe ir” a un ente distinto a las AFP, y una parte de ese porcentaje a un fondo colectivo solidario que permita mejorar las pensiones actuales y futuras.

“También creemos que una parte importante de estos recursos deben ir a cuentas personales. No estamos diciendo que queremos que (la cotización adicional) vaya a las AFP, no es efectivo. Queremos que el mismo ente público que va a administrar el componente solidario colectivo, administre a través de cuentas personales el ahorro de los trabajadores”.

/psg