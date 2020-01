La prescindencia respecto del apruebo o rechazo en el plebiscito del 26 de abril es un tema en el oficialismo. De hecho el Presidente Sebastián Piñera solicitó a su gabinete no manifestar posturas sobre la consulta que dará luz verde o no a la redacción de una eventual nueva Constitución.

Este criterio ya había sido abordado previamente con Chile Vamos en el primer comité político ampliado de este año en La Moneda.

Antes de la solicitud presidencial, ya se habían pronunciado secretarios de Estado como Ignacio Briones (Evópoli), quien dijo a The Clinic que está por el apruebo; y Cristián Monckeberg (RN), que se cuadró con la misma opción.

Y el tema hoy fue abordado por la ministra Gloria Hutt (Transportes), en el marco de una actividad con la alcaldesa Evelyn Matthei, donde ambas anunciaron el inicio de las obras de la nueva ciclovía de Eliodoro Yáñez, la cual estará 100% habilitada los primeros días de febrero.

“Nosotros somos disciplinados y tomamos la instrucción del Presidente con la cual yo coincido completamente. Me parece que es muy importante que el plebiscito se dé en completo equilibrio y nosotros es mejor que tengamos una total prescindencia”, manifestó.

Consultada sobre los pros y los contra de que se realice el plebiscito de abril, luego de que surgieran voces que advirtieran que eventuales hechos de violencia o funas podrían afectar el normal desarrollo de la jornada, expresó: “No me he puesto en el escenario de que no se haga”.

Las colectividades del oficialismo valoraron el llamado hecho por el Mandatario, esperando que no se repitan situaciones como las vistas en las últimas semanas, relacionadas con la postura de algunos secretarios de Estado frente a las opciones de “Apruebo” y “Rechazo” ante una eventual nueva Carta Magna.

