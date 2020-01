Luego de que el Senado despachara en particular el denominado proyecto de “ley antisaqueos” con algunos votos de la oposición. Uno de ellos fue el del senador José Miguel Insulza, quien esta mañana habló de su decisión de apoyar la iniciativa.

“Yo consideré que era necesario hacer eso, francamente hay que dar una señal. Es una señal, porque depende como usted lo mire”, expresó Insulza en declaraciones a la radio Pauta.

Insulza argumentó que “todos sabemos que finalmente el juez mira por el lado de los 60 y por lo tanto lo único que le pasa a la gente que hace estas cosas, desgraciadamente, lo mandan a su casa con arresto domiciliario nocturno y no hay ningún carabinero que se vaya a ir a arriesgar en la noche a la casa de estos muchachos a ver si están en la casa”.

“Hay alguna violencia que deriva de los movimientos políticos, de la agitación que ha ocurrido, esto que se llama estallido social ¿no? pero creo que hay alguna violencia que se ha salido de ese marco y es una violencia casi autónoma, con grupos que no obedecen a ninguna idea o a ninguna propuesta o a ninguna organización, sino que practican la violencia por la violencia… eso es seguramente lo más difícil de combatir”, reflexionó.

En tanto, aseguró que “el tema de ‘el que no baila pasa’… eso son resabios del fascismo. Ya es obligar… no solamente impedir que la gente haga cosas, sino que obligarlos a que haga cosas que no quieren hacer. Y eso a mi juicio era bastante inaceptable”.

/psg