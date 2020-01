Ya han pasado 15 días desde que comenzamos el nuevo año, y algo está claro, el tema OVNI continúa siendo tabú para científicos profesionales. Por mucho que el Pentágono haya admitido que investiga el fenómeno OVNI, que se hayan publicado videos oficiales que muestran extraños objeto desafiando todas las leyes de la física y que los mejores pilotos de combate confirmaron los avistamientos, la comunidad científica continúa siendo reacia a pensar en la posibilidad de la existencia de una civilización avanzada tecnológicamente.

Cuando se trata de ciencia, el método científico requiere que las hipótesis sean comprobables para que se puedan verificar las inferencias. Los encuentros con ovnis no son controlables ni repetibles, lo que hace que su estudio sea extremadamente desafiante. Pero el verdadero problema, es que el tema de los ovnis es tabú. Si bien la mayoría de personas se siente fascinado con los ovnis durante décadas, nuestros gobiernos, científicos y medios de comunicación, esencialmente han declarado que de todos los avistamientos de ovnis son el resultado de fenómenos climáticos o creaciones humanas. Ninguno es en realidad una nave espacial extraterrestre. Y ningún extraterrestre ha visitado la Tierra. Esencialmente, se nos dice que el tema no tiene sentido. Los ovnis están fuera del alcance de un estudio científico serio y una discusión racional, lo que desafortunadamente deja el tema en el dominio de la periferia y los pseudocientíficos, muchos de los cuales son tratados como teóricos de la conspiración. Pero por suerte nos queda nuestro sentido común e intuición para poder opinar. Y esto es lo que ha utilizado un vigilante de seguridad, quien afirma haber visto un OVNI elevándose en el cielo a través de las cámaras de seguridad.

OVNI desafiando todas las leyes de la física

Douglas Benefield, un vigilante de seguridad de 48 años, se encontraba de servicio en una construcción en California cuando vio el extraño objeto a través de las cámaras de seguridad del edificio. Las imágenes muestran que un objeto brillante y no identificado elevándose lentamente hacia el cielo nocturno antes de detenerse momentáneamente en el aire y luego desaparecer a toda velocidad en la oscuridad.

“Estaba sentado allí y de repente tuve una extraña sensación, realmente no puedo explicarlo”, dijo Benefield al periódico británico Daily Mail. “Entonces por el rabillo del ojo vi algo en el monitor, así que lo grabé y no podía creer lo que veía. Lo seguí mirando una y otra vez”.

Benefield, de Palm Springs, California, grabó el video mientras trabajaba cerca de Cathedral City el 23 de julio de 2018. Inmediatamente le envió un mensaje de texto a su hijo mayor Skyler, quien no le encontró ninguna explicación al avistamiento. El vigilante estadounidense no le dio mucha más importancia y no mostró el video a nadie más. Pero recientemente encontró el video nuevamente y decidió que era algo que necesitaba ser compartido con la gente, por lo que decidió subirlo a las redes sociales.

“No puedo explicar lo que está sucediendo en ese video, pero es extremadamente extraño”, continuó explicando Benefield. “Lo he visto muchas veces y todavía me da escalofríos.”

Lo que no se esperaba Benefield es que su video se viralizara, además de ser publico en los principales medios de comunicación internacionales, y los internautas también quisieron opinas sobre el supuesto OVNI. Fueron muchos los que aseguraron que claramente no podía ser ninguna aeronave terrestre, ya que realiza movimientos imposibles de explicar. Por su parte los teóricos de la conspiración aseguraron que se trataba de algún prototipo de avión experimental, y para los escépticos era el reflejo de los faros de un vehículo, semáforos o luces de un edificio cercano.

Llegados a este punto hay que decir que el escepticismo OVNI se ha convertido en una especie de religión con una agenda, descartando por completo la posibilidad de extraterrestres sin evidencia científica, mientras que, en muchas ocasiones, como esta, proporcionan hipótesis tontas que describen solo uno o dos aspectos de un encuentro OVNI, reforzando así la creencia popular de que hay una conspiración.

Un escéptico debe considerar todas las hipótesis posibles que explican todos los datos, y como se sabe poco, la hipótesis extraterrestre no se puede descartar. Al final, los escépticos a perjudican a la ciencia al proporcionar un mal ejemplo de cómo se debe opinar. El hecho es que muchos de estos encuentros, todavía un porcentaje muy pequeño del total, desafían la explicación convencional. Y los medios amplifican el escepticismo al publicar información sobre los ovnis cuando es emocionante, pero siempre con un tono de burla y tranquilizando a la gente de que no puede ser cierto. Pero hay testigos y encuentros creíbles.

/psg