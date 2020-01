En el nuevo ataque a la 55 Comisaría Pudahuel, por parte de Antisociales Antisistemicos, se logró la detención de 4 sujetos que no viven en la Comuna ni en algún lugar próximo a esta. Se trata de sujetos que pertenecen a los denominados piños de barras bravas que al ser consultados sobre su locus operandi señalaron recibir remuneración por parte de una persona que los contacta del PC para realizar estos actos vandálicos y no sólo estos, si no también a favor de muchos otros actores o trabajadores de la violencia. Al seguir la toma de declaración deciden guardar la reserva de seguir declarando a la espera de la llegada de sus abogados defensores.

Es así que pasado unos minutos (no hora) llega 1 abogado que extrañamente pertenece al PC como así algunos dirigentes de este partido como del fatídico FA. En un acto casi de película uno de estos actores pseudo social, llama a un parlamentario PC que no se conoce el cual le dio instrucciones de operar diciendo que se intempondran acciones por violación a DDHH. Pasados unos minutos se apersona personal del INDH a ver la situación de estos detenidos, respaldando su acción violenta y delictual.

En síntesis se logró establecer que este piño de delincuentes no sólo actúa bajo la tuición del PC sino que bajo un sueldo pagado por este partido violentista, apoyado abiertamente por el FA y el INDH.

Esto no va a parar!!!!!…..como va a ser si estos delincuentes están siendo pagados?

Buen trabajo por sólo hacer daño…situación que ocurre en otros lugares de Chile….

/gap