“Me compré una Macbook y me llegó un ladrillo de madera. Vamos Argentina todavía”, publicó en su cuenta de Twitter Patricio Molina. “Hablé con el vendedor y le comenté la situación. Tiene buena reputación en MELI y me había enviado sin problema la Factura A. Se ve que ya le pasó esto anteriormente y me mandó fotos de lo que me envió. Me dijo que abriera un reclamo”, contó Molina, que es CTO y cofundador de Real Trends, a continuación.