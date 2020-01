The Sun, un medio inglés sensacionalista, indicó que la fiesta fue en un lugar privado y fue del estilo “Bunga Bunga”, en alusión a los eventos del magnate Silvio Berlusconi, que fue denunciado por abuso sexual y prostitución de menores.

Las mujeres, cuenta el periódico, viajaron de Milan a Manchester en un avión privado y se alojaron en Mere Golf Resort and Spa de Knutsford. Sin embargo, la fiesta no ocurrió allí. Según cuenta The Sun, las modelos fueron llevadas en un colectivo a un lugar secreto para la celebración.