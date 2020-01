Cometas caídos en la Tierra podrían ser los ‘transmisores’ de un elemento presente en el ADN y las membranas celulares, esencial para el desarrollo de toda forma de vida según la conocemos, como es el caso del fósforo. Hasta ahora su origen en el planeta era desconocido, pero astrónomos del Observatorio Europeo Austral publicaron un estudio que revela que el fósforo tiene un origen interestelar y podría haber sido transportado a la Tierra por asteroides.

#Phosphorus is an essential element for life, but its presence on the early Earth is a mystery. Astronomers traced the journey of phosphorus from star-forming regions to comets using the combined powers of @ALMAObs and @ESA_Rosettahttps://t.co/MMWf8DhofM pic.twitter.com/RM7I9FnpCK

— ESO (@ESO) January 15, 2020