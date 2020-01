El defensor nacional Francisco Sierralta fue oficializado como nuevo refuerzo del Empoli de la Serie B de Italia. En su presentación habló sobre sus expectativas, además de recordar a Jorge Vargas, quien hasta la llegada del zaguero era el único chileno en defender a los ‘Azzurri’.

“Vengo de un período en el que no estaba encontrando demasiado espacio. Tan pronto como me llamaron, no tuve dudas, pensando que era la elección correcta”, comenzó diciendo en conferencia del cuadro que marcha en el decimoquinto puesto de la tabla general.