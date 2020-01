Dron siguió a lanzador de molotov. Fue apresado y llevado a tribunales. Se ve cómo está full equipado. Lleva capucha y máscaras antigases y tienen apoyo logístico. Todos llevan casi uniformes para ayudar a no ser identificados. Moverse rápido los vuelve difíciles de seguir. Son un grupo que se ayuda. Sufrió herida en la pierna. En Namur lo recibe un grupo de asistencia.que llevan cascos rojos con cruces blancas. Le dan primeros auxilios (no era nada grave). Lo ocultan y no solo eso. Lo protegen y lo ayudan a disfrazarse de ayudistas médicos y lo acompañan para que logre huir del lugar. Es toda una acción planificada y con estrategias y protocolos. La aprensión de este tipo se debió en gran parte a que cojeaba. Estas son operaciones paramilitares Verlo para entender.

https://www.t13.cl/videos/nacional/video-reacciones-politicas-reportaje-t13-como-operan-encapuchados

