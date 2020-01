Tras la obertura a cargo del Bafochi, Karen Doggenweiler y Álvaro Escobar dieron la bienvenida a la primera artista del certamen folclórico que es transmitido por TVN desde el reconocido Patagual.

Se trata de la española Paloma San Basilio, quien entregó un show cargado de éxitos e incluso boleros. La también actriz también disfrutó conversando con el público entre cada canción.

«Cariño Mío», «Beso a Beso», «Libre» y un «Medley de Boleros» fueron solo algunos de los temas con los que la artista logró que el público en Olmué 2020 la ovacionara de pie.

Doggenweiler y Escobar irrumpieron en el escenario para entregarles el galardón por su participación en el certamen.

Allí, la española declaró que para ella, pararse en El Patagual «es una maravilla, me he sentido tan cómoda, tan en casa». Tras sus palabras, la animadora la invitó a quedarse en el país, pero ella se excusó afirmando que «soy Paloma y las palomas siempre andan volando, no sé dónde me voy a posar».

Para cerrar su performance, la española sorprendió interpretando su propia versión de «Gracias a la Vida» de Violeta Parra.

