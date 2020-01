La Cámara de Diputados aprobó la denominada “Ley Antisaqueos” impulsada por el gobierno, que tipifica dentro del Código Penal nuevas conductas como delitos. Con el respaldo de la cámara baja, la el proyecto quedó listo para ser despachado. Y aunque contó con el respaldo del oficialismo y parte de la oposición, también tuvo sus respectivos detractores.

En relación a este y otros temas, el fiscal jefe de la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente, Manuel Guerra, conversó con T13 Radio.

Consultado sobre la aprobación de ayer de dicha legislación, el persecutor señaló que “como contexto debo decir que en general, y esta es una opinión muy personal pero más de alguna vez lo hemos conversado en el Ministerio Público, siempre he sentido que el tomar decisiones legislativas al calor de una contingencia que no solo ocurrió, sino que se encuentra ocurriendo, es un evento complejo”.

“Es complejo porque puede llevar a tomar decisiones muy rápidas, pretendiendo palear los efectos concretos de situaciones muy específicas, por una parte, y en segundo lugar se puede generar una cierta ansiedad por tratar de demostrar desde la vereda política. Y en segundo lugar se puede generar una cierta ansiedad por tratar de demostrar, desde la vereda política, algún tipo de reacción frente a estos fenómenos”, añadió.

Guerra señaló, a modo de ejemplos, que “se tipificó un nuevo artículo del Código Penal, que sanciona distintas hipótesis, la primera de ella habla del quien sin estar autorizado interrumpa la libre circulación de personas o vehículos en la vía pública mediante violencia o intimidación, que es lo que se conoció como “el que baila pasa”. Uno podrá pensar que efectivamente interrumpir la libre circulación de las personas afecta sin duda un derecho de libertad ambulatoria y además el uso de intimidación para ese fin es totalmente inadecuado. Yo no estoy en contra de eso, no me parece una conducta permisible, no me parece que sea una buena broma, y sin duda que el que lo hace debe ser sancionado”.

“El tema es que debemos preguntarnos dos o tres coas. ¿Era necesario tipificar esto? Yo personalmente creo que no. Nosotros tenemos figuras en la legislación de amenazas en general, del que amenace a otro o más bien que los sujete a ciertas condiciones, puede ser sancionado el día de hoy. Ya puede ser sancionado, pero además la penalidad que la ley señala hoy para eso es la misma que puso el legislador con este delito. Tampoco es que vayan a ir a la cárcel o se va a sancionar severamente a quienes realicen esta conducta”, agregó el jefe de la zona Oriente.

Además indicó que “se hace una promesa que aquí se van a obtener mejores resultados a partir de la tipificación de conductas que, por un lado, ya están abarcadas, pero por otro se habla de imponer penas de cárcel para situaciones a las cuales se les pone pena muy mínimas y que en la gran mayoría de los casos, para personas sin antecedentes penales, va a significar que no pasen un día presos”.

“El otro ejemplo es el que dice relación con las protestas de la organización “No + TAG”. La nueva tipificación señala que sin mediar accidentes interpongan sus vehículos en las vías en términos de hacer imposible la circulación. Eso se han provocado detenciones y tiene que ver con un delito de desórdenes público, En general también se encuentra tipificado bajo la figura de desórdenes públicos”, indicó.

Respecto a este tema, Guerra recalcó que “esta legislación de este tema, en relación al “que baila pasa” a “No + TAG”, creemos que era posible englobarlo en figuras de amenazas o desórdenes público. Creo que me parece complejo que se generen expectativas en la ciudadanía cuando todas las instituciones estamos sufriendo un nivel de cuestionamiento muy fuerte respecto de nuestras actuaciones. Y una de las principales, yo diría, son las promesas que se realizan y que luego no resultan cumplidas, por una parte, y por otro lado que contribuye a generar expectativas que eran controlables. Y yo creo que lo que hay que hacer, esencialmente, es reforzar las fuerzas policiales, mejorar su preparación, para ser más asertivos tanto en lo que es prevención de los delitos, como en persecución de los mismos”.

/psg