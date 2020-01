El gerente general de la Asociación de AFP, Fernando Larraín, reiteró sus aprensiones frente al proyecto de pensiones anunciado esta semana por el presidente Sebastián Piñera. Esto, a la espera que se conozca el detalle de “los puntos críticos” para las administradoras.

Larraín apuntó que uno de los problemas para las AFP sería que el 6% de la cotización adicional se divida por la mitad entre el ahorro individual y un fondo colectivo. “Hay un porcentaje de la cotización, que es la mitad del esfuerzo que hacen los trabajadores, que se va a ir a un componente de reparto y, por lo tanto, no va a subir las pensiones en el largo plazo de esas personas y tampoco van a ser heredables esos fondos”, afirmó.

Al ser consultado sobre la autocrítica de la AFPs en el rol de mejorar las pensiones, el gerente general del gremio comentó que “en todos los países del mundo están hablando del tema de pensiones, eso es porque las condiciones de expectativa de vida han crecido enormemente y la situación de los mercados laborales no se han logrado acoplar en el largo plazo en el sistema de pensiones. Esto no es un tema que solo está pasando en Chile”.

En esa línea, Larraín dijo que “acá aparece como que mientras más toquemos a las AFP, las pensiones van a subir como por arte de magia y eso no es así. Acá lo importante es que mejoren las pensiones, no cuánto uno toca o no toca a un sector”.

Además, desde las AFPs reiteraron que su rol activo en una reforma de pensiones no es algo de responsabilidad de ellos, ya que, para ellos, es una labor exclusiva del Congreso y el Ejecutivo.

Sobre si esta reforma significa un daño al patrimonio de las AFP, toda vez que la iniciativa busca que las gestoras, entre otras cosas, paguen la cuota mortuoria y devuelvan las comisiones en caso de rentabilidad negativa de los multifondos, Larraín planteó que “la respuesta rápida y directa es que sí”. Sin embargo, faltaría el detalle de la propuesta para saber la magnitud de este impacto”, cerró.

