Hernán Caputto, técnico de Universidad de Chile, fue honesto. En la conferencia de prensa previa al partido que, en principio, deben disputar mañana contra Unión Española, dio luces sobre lo que piensa respecto al cupo para la Copa Libertadores. Todo esto después de que el equipo hispano acusara, en voz de Luis Baquedano, su gerente, y Jorge Segovia, su dueño, que no se presentará a jugar el encuentro en La Serena por considerar que existe un arreglo entre la ANFP y los azules.

“La verdad es que el año pasado teníamos la convicción en nuestro trabajo y en nuestros jugadores. Teníamos la convicción de que lo íbamos a sacar adelante. Universidad de Chile siempre aspira a lo máximo. Estamos en semifinal de Copa Chile y buscamos esa posibilidad de estar en competencia internacional. Ahora la vamos a disputar. Ansiamos eso”, señaló el DT.

“Que se pueda dar una situación o no, el mérito está. Hemos hecho mucho mérito para estar en este momento. Hemos revertido una llave muy difícil. Estamos preparados para jugarla y ganarla en cancha”, aseveró el ex arquero, quien ante la insistencia por una eventualidad incomodidad de acceder al torneo internacional por secretaría, fue tajante: “Para nada, para nada, para nada, no incomoda. Nosotros estamos haciendo todo lo que debemos y después, si se da esa situación, la abrazaremos”.

Sobre lo dicho por los dirigentes hispanos, el técnico prefirió no profundizar en el tema. “Sinceramente, no miramos más allá de lo que es el partido y jugarlo. Tenemos que ponernos en todos los escenarios. Nos abocamos netamente en nosotros. Probablemente todo lo que se dijo el año pasado genere un tipo de controversia. Esperemos que se resuelva de mejor manera”, dijo Caputto.

Finalmente, el DT también tuvo palabras para Walter Montillo, con quien compartió camarín como jugador los años 2008 y 2009, adelantando que tiene altas probabilidades de entrar a un posible once inicial. “Lo veo con mucha alegría, está muy contento de estar acá. Está en la plantilla para estar en el partido. Está la posibilidad de que sea de la partida”.

/Eduardo Méndez Garín