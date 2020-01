Jorge Segovia está lejos de querer atenuar la disputa con Universidad de Chile, el rival que debe enfrentar Unión Española en la semifinal de la Copa Chile. O debía, considerando que la decisión del directorio del club de colonia es que el equipo de Ronald Fuentes no se presente en La Serena. De hecho, en esa línea, el plantel rojo no ha viajado a la Cuarta Región. Y, según el club, no tiene previsto hacerlo.

Ahora, el propietario de entidad, quien en una entrevista con La Tercera acusa “un arreglo entre la U y la ANFP” y anuncia que el club recurrirá al TAS para defender el que considera el derecho de disputar la Copa Libertadores, se lanza en picada contra los azules.

En un tuit, intenta reforzar su condición de hincha del club de Independencia, aunque la alusión a los laicos es evidente. “Más orgulloso que nunca de ser de Unión Española, un equipo con decencia, con historia y con estadio”, posteó en su cuenta en Twitter, que constituye una suerte de vocería oficial cada vez que se ve envuelto en situaciones polémicas.

