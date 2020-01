View this post on Instagram

🤷🏼‍♂️"No llegó Unión” El cuarto árbitro, Nicolás Gamboa, fue a buscar a @ueoficial al camarín y comprobó que los hispanos no llegaron a disputar la semifinal de la Copa Chile ante @udechileoficial. ¿Qué te parece la decisión del cuadro rojo? #SemifinalxCDF