El ministro de Hacienda, Ignacio Briones, analizó esta mañana el panorama económico y social que vive Chile, y las fórmulas que se barajan para avanzar en materia de igualdad de oportunidades.

En ese sentido, destacó la importancia de hacer cambios graduales, recordando la experiencia registrada con el Transantiago y el fracaso que marcó sus años iniciales de implementación. “Todos sabemos los problemas que hemos acarreado, yo creo que ese es un ejemplo vivo en la sociedad chilena de que hacer cambios radicales, refundacionales, es mala idea. Es mejor reconocer qué ha funcionado bien”, sostuvo esta mañana en el programa Nuevo Pacto de CNN y CHV.

A su juicio, la competencia se presenta como uno de los factores principales para tener a la vista, no sólo en lo económico, sino que también en las oportunidades sociales, “y eso te lleva a no tener la percepción que hay una élite, un club, una concentración del poder económico y político que atenta contra esa sensación de estar todos en la misma cancha”.

Por ello, dentro de las fórmulas que desde el Estado puedan emanar para “nivelar la cancha”, es importante a juicio de Briones es “rescatar el ideal meritocrático, que es el símil de la competencia. Porque la competencia la final del día es lo que las personas, los talentos, las recompensas, los puestos, son ciegos, no son adscritos hacia una persona -etnia, sexo- es simplemente en base a los talentos, las capacidades de esa persona, pero eso supone que hay competencia, pues en ausencia de competencia los cargos son asignados a dedo. El amiguismo, el nepotismo, es sinónimo en alguna parte de monopolio”, sostuvo.

“Por eso, a mí me parece muy importante en este cambio de paradigma, avanzar hacia un Chile donde haya más desconcentración del poder político y económico, que no es sino la condición necesaria para que el ideal meritocrático que fija una expectativa, opere”, planteó el titular de Hacienda, reconociendo que existe “bastante amiguismo que también tenemos que abordar desde lo público”.

El secretario de Estado también reconoció la importancia de avanzar con temas de regulación para evitar con hechos como la colusión de las farmacias. “Y yo creo que Chile ha avanzado mucho en regulación de libre competencia. El proyecto anticolusión que se aprobó en el Gobierno de la ex Presidenta Bachelet es excelente, nos puso en un estándar mundial”, sostuvo.

Por eso, planteó que es importante sancionar con relevancia a quienes “se portan mal” en un mercado competitivo. “Es fundamental que existan mecanismos de delación compensada, porque a veces la gente no entiende que quien se coludió tenga una pena menor, bueno, porque es fundamental poder allegar la información para detectar los carteles. Si no está esa información, los carteles que operan entre cuatro paredes, no los descubrimos”.

Defensa al proyecto de pensiones

El ministro de Hacienda también aprovechó la oportunidad de defender el proyecto de reforma a las pensiones anunciado por el Presidente Sebastián Piñera el pasado miércoles en cadena nacional, y que espera que esté operativa en marzo o abril de este año.

“Tenemos un problema de pensiones que exige solidaridad, que exige que haya redistribución, y creo que el proyecto que nosotros hemos planteado equilibra bien esos dos elementos, al mismo tiempo que introduce más competencia en la industria de las AFP”, sostuvo Briones.

