Esta semana el Gobierno presentó la reforma previsional, introduciendo elementos como la solidaridad en el 6% de cotización adicional, 3% a cuenta individual y 3% a reparto, y la administración de este porcentaje por un ente público, entre otras cosas. Sin embargo, una de las críticas realizadas por parte de la oposición es que esta reforma era un “maquillaje” y no un cambio estructural.

Hoy en el programa Mesa Central de Teletrece Radio, la ministra del Trabajo, Marías José Zaldívar defendió el proyecto y negó que fuera un simple “maquillaje”.

“Yo creo que el proyecto no ha sido leído o nosotros no hemos sido lo suficientemente claros para transmitirlo, porque claramente no hay un tema de maquillaje. Por primera vez se está planteando un cambio profundo respecto de las administradoras, en ningún otro proyecto había sido así”, expresó Zaldívar.

Sin embargo, la ministra reconoció que en el Gobierno de la Presidenta Bachelet, sí se planteó que hubiera una entidad pública que administrara fondos y que eso hoy lo toma el proyecto actual.

Zaldívar agregó que “el proyecto anterior no entraba a meterse dentro de lo que es la administración del 10% y aquí hay un cambio que es bien significativo. Nosotros solo tenemos hoy entidades con fines de lucro, estamos planteando que entidades sin fines de lucro (mutuales, cajas de compensación, cooperativas, entre otras) se puedan constituir como AFP y que administren los recursos”.

Además, la secretaria de Estado respondió a las críticas de la industria de fondos mutuos antes la propuesta de prohibir que las AFP paguen comisiones por las inversiones a estas empresas a nivel nacional . “Nosotros suponemos que las administradoras de pensiones con toda su capacidad y expertiz, saben perfectamente hacerlo en Chile y conocen bien el mercado, por lo tanto deben invertir directamente. Nosotros lo que estamos haciendo es mejorar las pensiones de los chilenos”, manifestó.

