El gol de Marco Mancosu en los 77′ alteró los planes de Antonio Conte. El entrenador del Inter de Milán mandó a Alexis Sánchez a la cancha exactamente cinco minutos después del empate del Lecce, pero eso no fue suficiente. Los nerazzurri apenas igualaron en su visita a Via del Mare ante uno de los equipos que lucha por no perder la categoría en la Serie A.

Fue Stefano Sensi quien le dejó su lugar al tocopillano, quien no tuvo mucho tiempo como para marcar la diferencia, aunque sí ejecutó un tiro libre que complicó a la zaga local. Pero el 1-1 no se alteró. Alessandro Bastoni había puesto en ventaja al equipo del chileno en los 72′. Cabe recordar que el máximo goleador histórico de la Selección Chilena tuvo su reestreno hace cinco días en el empate ante el Cagliari por la Coppa Italia luego de tres meses de ausencia por una lesión en el tobillo. Este empate deja al Inter como escolta de la Juventus a un solo punto de la “Vecchia Signora“, que tiene un juego menos y podría estirar la ventaja. /Eduardo Méndez Garín