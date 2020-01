Poco más de un año ha transcurrido desde que el cofundador de Podemos, en España, Juan Carlos Monedero visitó Chile para participar en el festival Radicaliza la Democracia, organizado por el extinto partido Poder -ahora Comunes- a principios de enero de 2019. Ahora regresa, esta vez para ser parte del debut del Foro Latinoamericano de Derechos Humanos, Foladh, que se realizará en Santiago del 23 al 25 de enero en el ex Congreso Nacional.

Su posición es distinta a la de entonces. El Presidente del gobierno español Pedro Sánchez hizo una alianza con Podemos, y su líder Pablo Iglesias se convirtió en uno de los vicepresidentes del Gobierno. Y nuevamente Monedero se encuentra vinculado a un escándalo que involucra platas políticas, por concepto de asesorías. En Bolivia se investiga a Neurona Consulting, una empresa fundada en México por César Hernández Paredes, que estaría vinculada al politólogo y académico español, a la que el gobierno de Evo Morales le hizo pagos por 1,8 millones de dólares, de acuerdo con información difundida el 13 de enero por el Banco Central de Bolivia. El comunicado de la institución indica que entre octubre de 2017 y diciembre de 2018 el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas (MEFP), a solicitud del Ministerio de Comunicación, autorizó 20 pagos a las cuentas de esa empresa en el BBVA Bancomer y HSBC de México.

El comunicado del banco llegó tras la publicación de un reportaje por el diario español El Mundo titulado “Evo Morales pagó 1,3 millones ‘a dedo’ a la consultora de Podemos por 169 ‘mini vídeos’ para las redes sociales”. La investigación de El Mundo reveló que los pagos fueron por “un puñado de pequeños vídeos de entre 30 segundos y dos minutos, así como de GIF y postales para ensalzar los logros del Ejecutivo boliviano en las redes sociales”, indica el diario. Agrega que los trabajos se hicieron por contratación directa.

Como consecuencia de esto, el partido de derecha Vox presentó una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción española para que se investigue el presunto financiamiento irregular de Podemos y exigió la toma de declaraciones a Pablo Iglesias, Juan Carlos Monedero, Íñigo Errejón, Baltasar Garzón y José Luis Rodríguez Zapatero.

Por otra parte, el ministro de Gobierno boliviano, Arturo Murillo, solicitó a la Fiscalía General del país altiplánico que investigue a Iglesias, Errejón, Monedero, Rodríguez Zapatero y Garzón, para que expliquen su vinculación con Morales y preguntarles sobre el incidente diplomático ocurrido ante la embajada mexicana de Bolivia el pasado 27 de diciembre. En esa ocasión, un grupo de encapuchados pretendían sacar de la residencia a las ex autoridades del gobierno de Evo Morales que se encuentran asiladas allí. Murillo señaló que esta investigación debe esclarecer si Morales financió a Podemos con dinero público.

Y Evo Morales fue otro de los convocados para participar como expositor en una de las mesas de trabajo de la actividad que tendrá lugar en Chile a fines de esta semana. La información apareció publicada en la propia web del encuentro. Allí se detalla que la intervención de Morales está prevista para el 24 de enero, cuando abordarán “la crisis del modelo neoliberal, estallidos sociales en el mundo y violación institucional de los Derechos Humanos”. También se aclara que la visita del ex Presidente -que tuvo que huir de su país al comprobarse que había ocurrido fraude en las elecciones de Jefe de Estado- no está confirmada, “pero en caso que el mandatario no pueda participar de manera presencial, está contemplado que lo haga a través de videoconferencia”, afirman en la misma nota de prensa.

Junto a la mesa nacional @elfrente_amplio nos reuníamos con @MonederoJC para conversar sobre nuestros procesos políticos hermanos en marco del festival @DemocraciaRad ¡Si se puede! #democraciaradical ✌🏽 pic.twitter.com/f0NoEHXWEy — Karina Oliva (@karina_ol) 4 de enero de 2019

El otro antecedente con respecto a los pagos por asesorías que ha recibido Monedero a espaldas del sistema ocurrió en 2013. Ese año cobró 425.150 euros de los gobiernos de Bolivia, Nicaragua, Venezuela y Ecuador, provenientes del Banco del Alba (Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, fundada en La Habana en diciembre de 2004) por trabajos de asesoría para estudiar la viabilidad de una moneda única en Latinoamérica: el sucre (siglas Sistema Unitario de Compensación Regional), realizados en 2010. Monedero facturó sus servicios a través de la empresa Caja de Resistencia Motiva 2 Producciones SL, que no tiene empleados y ni estructura, y el dinero habría sido depositado en una cuenta personal, para luego transferirlo a las de esta compañía. Los servicios se habrían prestado tres años antes de que estos gobiernos realizaran el pago.

El caso se hizo público en enero de 2015, lo que obligó al politólogo a abonar a la Agencia Tributaria española, el 29 de enero de 2015, 200.000 euros correspondientes al IRPF -Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas- de 2013. Además, en julio de 2016 la Universidad Complutense de Madrid, de donde es egresado en Ciencias Políticas y académico, lo sancionó con una suspensión de seis meses de empleo y sueldo.

Adicionalmente, el diario el ABC de España se apoyó en una «solicitud de autorización de adquisición de divisas internacionales» para asegurar que Monedero recibió 35.000 euros por asesorar a Hugo Chávez en 2010.

Pablo Iglesias incluso produjo un documental sobre Hugo Chávez, con Monedero como principal entrevistado, difundido por el canal de televisión iraní HispanTV en agosto de 2013. Una investigación publicada por el diario venezolano El Nacional develó el 1° de marzo de 2015 que varios de los miembros del partido Podemos y de “la Fundación Centro de Estudios Políticos y Sociales (CEPS), que en Europa es descrita como ‘la semilla’ del partido, recibieron del gobierno entre 2004 y 2012 al menos 3,9 millones de dólares por concepto de pagos de asesorías y un premio”.

La Asamblea Nacional de Venezuela inició en junio de 2016 una investigación por la supuesta financiación del chavismo a Podemos. En ese entonces, el diputado Freddy Guevara, quien presidía la Comisión de Contraloría y que actualmente se encuentra en la embajada de Chile en Caracas, solicitó la colaboración de los dirigentes de Podemos para aclarar si 7.168.090 euros que habría recibido el CEPS entre 2003 y 2011, habrían servido para impulsar al partido que nació en 2014.

Iglesias compareció ante el Senado español el 13 de diciembre de 2018 donde negó que la colectividad hubiese recibido financiamiento irregular por parte de Venezuela y admitió que ha cambiado de opinión con respecto al país caribeño, por cuyo gobierno había mostrado simpatía, y al que ahora califica de “nefasto”.

La senadora vinculada a las FARC y otros asistentes polémicos

Está previsto que el ex juez Baltasar Garzón sea quien inaugure el encuentro. El abogado pertenece al Grupo de Puebla y ha firmado diversas declaraciones junto a un grupo de juristas de dicha instancia, algunos de los cuales también vienen a Chile para este foro, como Adoración Guamán Hernández, profesora de Derecho en la Universidad de Valencia y la abogada brasileña Caroline Proner.

Alexis Corbière, es el diputado francés que pidió suspender la participación de Francia en la COP25 cuando empezaron las protestas y aún no se sabía que la conferencia sería trasladada a España. Por su partido también viene Christián Rodríguez, a cargo de las relaciones internacionales de Latinoamérica y el Caribe de La France Insumise.

Otro personaje invitado que ha causado polémica por su simpatía con el chavismo es la ex senadora colombiana Piedad Córdoba. La abogada se lanzó como candidata presidencial en su país para las elecciones de 2018, pero se retiró un mes antes de la primera vuelta -realizada el 27 de mayo de 2018-, cuando las encuestas le daban menos del 1 % de intención de voto.

Fue senadora entre 1994 y 2010 por el Partido Liberal. En 2010 fue inhabilitada políticamente durante 18 años por el entonces procurador general de Colombia, Alejandro Ordóñez, debido a sus supuestos vínculos con la guerrilla de las FARC. Pudo competir por la Presidencia porque en octubre de 2016 la medida fue anulada por el Consejo de Estado. Sin embargo, esta decisión se tomó porque la instancia determinó que las pruebas recogidas en la operación Fénix habían sido tomadas de manera ilegal.

Esta investigación fue abierta en junio de 2009 por la Procuraduría General de Colombia que halló que en la computadora del número dos de las FARC, Raúl Reyes, muerto durante el bombardeo -conocido como Operación Fénix- hecho el 1 de marzo de 2008, había documentos que mencionaban a la entonces senadora y que probaban “una relación cercana entre la agrupación guerrillera” y la legisladora. El resultado de ese proceso -que condujo a su inhabilitación política- fue que se logró establecer que Córdoba se “extralimitó” en sus funciones así como en la autorización que le otorgó el gobierno del entonces Presidente colombiano, Álvaro Uribe, para que mediara en las gestiones que permitían liberar a los secuestrados por la guerrilla. En los documentos encontrados a la parlamentaria se le identificaba con los seudónimos «Teodora», «Teodora de Bolívar», «La Negra» y «La Negrita».

La información de aquel momento indicaba que el Ministerio Público «estableció con certeza que la senadora emitió consejos al grupo de las FARC relacionados con no enviar videos de personas secuestradas por el grupo insurgente a cambio de grabaciones de voz de los mismos, con el fin de adoptar una mejor estrategia en la búsqueda de sus objetivos». Así como que había entregado información a las FARC «sobre asuntos diferentes a la liberación de los secuestrados, entre ellos, posibles donaciones de gobiernos extranjeros a departamentos colombianos». La decisión incluso fue avalada por la Corte Constitucional de Colombia en 2013.

Córdoba es una amiga confesa del fallecido Hugo Chávez; que mantiene vínculos muy estrechos con sus herederos políticos: Nicolás Maduro y Diosdado Cabello. En enero de 2019 fue una de las invitadas del régimen a la toma de posición de Maduro. A ese acto no asistió ninguna delegación de Colombia, pues el gobierno de Iván Duque no reconoce el segundo mandato de Maduro, al considerar que fue producto de unas elecciones fraudulentas. Tal como lo han declarado las principales democracias del mundo.

En 2019 visitó Caracas en otra ocasión para ser parte del XXV encuentro del Foro de Sao Paulo. En un acto público tuvo palabras de afecto tanto para Maduro, como para Cabello.

“Yo conozco a Nicolás, es mi hermano y mi hermano espiritual además”. Mientras que del presidente de la Asamblea Nacional Constituyente señaló: “A este lo quiero como un putas, le ha tocado duro, pero seguimos ahí, porque, ¿saben qué somos? Un cariño verdadero”.

En 2010 las autoridades colombianas investigaron si Córdoba había recibido dinero de Venezuela para sus actividades políticas, durante los años 2009 y 2010. Y en 2016 un sobrino suyo fue acusado de recibir más de 800 millones de dólares de manera irregular por parte de la extinta Comisión de Administración de Divisas venezolana.

En el foro también participarán expositores naciones. Entre ellos se encuentran el ex candidato presidencial Marco Enríquez-Ominami; los senadores Alejandro Guillier (Independiente), Adriana Muñoz (PPD) y Yasna Provoste (DC); por el PC asistirán los diputados Karol Cariola, Camila Vallejos, Carmen Hertz y Hugo Gutiérrez. Otros dirigentes relacionados a la causa mapuche como Aucán Huilcamán y Marcelo Catrillanca y el vocero de No + AFP Luis Mesina también aparecen en la lista de expositores.

Por Emily Avendaño para ellibero.cl

/psg