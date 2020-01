El ministro del Interior se reunió con los alcaldes de Macul, Peñalolén, Estación Central y Pudahuel para abordar los últimos hechos de violencia que se han registrado específicamente afuera de las comisarías y subcomisarías en varias comunas de la región Metropolitana.

Durante la noche del martes y la madrugada del miércoles se registraron ataques en al menos cinco comisarías de la capital, lo que dejó un total de 17 personas detenidas. Los cuartes afectados -a los que les lanzaron objetos contundentes principalmente- corresponden a los que están en comunas como Renca, Puente Alto, Peñalolén, Macul y Pudahuel.

Tras la reunión, el ministro Gonzalo Blumel anunció la creación de una mesa multidisciplinaria que será encabezada por el intendente Felipe Guevara e incluirá a los alcaldes de las comunas afectadas, Carabineros, Subsecretaría de Prevención del Delito y Sename.

“Dentro de lo que han visto los alcaldes y lo que ha tenido Carabineros a la vista en las detenciones, es que hay muchos niños que están participando de esto y nosotros tenemos que resguardar el derecho de esos niños”, explicó sobre la inclusión del Sename en esta mesa.

Además mencionó que la mesa multidisciplinaria tiene dos objetivos. “La primera es poder apoyar y fortalecer la seguridad en los entornos de estas unidades policiales y los barrios, porque en la medida que tengamos entornos más seguros, vamos a dar menos facilidades para que se realicen estos actos vandálicos que buscan que la presencia del Estado se retire de los barrios. Eso no lo vamos a permitir”.

En segundo lugar se realizará un trabajo con los dirigentes, vecinos y comunidades de los barrios para que -según explicó Blumel- “nos ayuden a aislar a los vándalos y permitir que funcione el Estado de derecho, la institucionalidad y Carabineros cumpla su labor indispensable en los barrios”.

Además, aseguró que no existirá impunidad para los responsables de estos ataques a los cuarteles policiales. “Sabemos que los temas de fondo tienen que ver con demandas sociales, pero los ataques a los cuarteles policiales no tienen nada que ver con las legítimas demandas y por ello, todas las personas que cometan estos delitos vamos a usar las herramientas de la ley y nos vamos a querellar y haremos todo lo posible para que no haya impunidad”.

En la instancia también pidió a los diputados aprobar la Ley Antisaqueos, porque aseguró que se necesitan “más herramientas para fortalecer el orden público”.

“Es una ley muy importante porque le entrega más herramientas a la institucionalidad para proteger el orden público y la seguridad de los vecinos. Vamos a poder establecer mayores sanciones a las barricadas y a quienes saqueen”, añadió.

