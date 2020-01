Internet está lleno de sucesos extraños que a menudo no se explican. Si bien gran parte de lo que vemos en la World Wide Web podría ser inexplicable, muchos fenómenos aparentemente misteriosos pueden tener explicaciones científicas perfectamente razonables. Parece que 2019 fue el año de incidentes extraños y muchos que inicialmente fueron considerados un misterio, la física y la biología ofrecieron una explicación para lo que se estaba viendo.

Desde fenómenos submarinos hasta formaciones de nubes que parecen no ser naturales, la ciencia tiene una respuesta para la mayoría de estos incidentes. No pienses que hemos cambiado de opinión sobre los misteriosos fenómenos que ocurren en todo el mundo, esto es lo que nos dicen los escépticos, en un intento de encontrar la lógica y racionalidad a todo lo que no pueden comprender. Consideran que es divertido creer que estas cosas no tienen forma posible de tener sentido en el mundo de las fórmulas y las teorías, y que la naturaleza es el mayor poder en el mundo físico y, como tal, produce algunos fenómenos intensos. Sin embargo, hay casos en que la ciencia no tiene explicación. Y esto mismo es lo que ha ocurrido en Ohio, Estados Unidos.

La noche se convierte en día

Tim Walker y su hija Carolyn estaban llevando el contenedor de basura a la entrada de su casa en Bethel, un pequeño pueblo ubicado en el condado de Clermont, en el estado estadounidense de Ohio, cuando vieron en misterioso destello en el horizonte. El video de la cámara de seguridad de su casa muestra al padre y la hija salir de casa y en un momento dado se puede apreciar como la luz de la noche se convierte en pocos segundos en día. Esto hace que ambos se detengan sorprendidos mientras miran hacia el cielo.

“Al principio no me di cuenta, pero comenzamos a caminar, y mi hija dijo: ‘¡Papá! ¡Mira la luz en el cielo! ¿Qué es eso?’”, dijo Walker al canal de televisión Fox19. “Y si realmente ves el video, me detengo y dejo el contenedor de basura, y digo, ‘¿Qué es eso?’”

Las imágenes muestran luces rojas, naranjas y púrpuras que cubren el cielo nocturno mientras varios vehículos circulan por una carretera cercana. Tanto Walker como Carolyn dicen que a pesar de lo brillantes que eran las luces, no escucharon ningún ruido o explosión.

“En el video, lo verás lentamente, lentamente, y luego se vuelve realmente brillante como el anochecer o un fuego artificial o un rayo en el fondo”, continuó explicando Walker. “Ver algo así, te lleva asusta un poco. Sabes, estaba en el ejército. Parece algo que verías en el ejército”.

Por su parte Carolyn agrego que se asustó mucho la ver como la noche se convertía en día y lo primero que pensó fue que se trataba de una explosión.

“Estaba asustada”, agregó Carolyn. “Pensé que era una explosión cuando lo vi por primera vez, así que me puse muy nerviosa”.

Posteriormente, Walker público el video en Twitter preguntado si los destellos eran relámpagos, pero que la temperatura era de solo 4 °C y no había ningún sonido de trueno. La Administración de Emergencias del Condado de Clermont y la Policía de Bethel confirmaron que habían recibido múltiples llamadas informando sobre las luces en el cielo, pero nadie sabía su origen.

La compañía eléctrica Duke Energy también confirmó a Fox19 que 584 clientes sufrieron cortes de energía durante dos minutos justo antes de las 19:00 hora local el domingo, pero las inspecciones al día siguiente no revelaron ningún problema. Por lo que hasta el momento no hay una explicación oficial sobre lo sucedido. Esto provoco que numerosos internautas ofrecieron sus propias explicaciones sobre el misterioso incidente.

Algunos recordaron un fenómeno similar ocurrido en el pasado, cuando el cielo nocturno de Nueva York se volvió de color verde azulado. En este caso en concreto, la versión oficial es que se trató de una supuesta explosión en un transformador en una instalación de Con Ed, en Queens. Aunque no es necesario decir que muy pocos se creyeron esta explicación.

La verdad es que no sabemos muy bien lo que esta ocurriendo en nuestros cielos, y debido a que nos ocultan toda la información, solo nos queda ofrecer nuestras propias teorías. Por lo que no podemos descartar que se trate de origen extraterrestre o una prueba del proyecto Blue Beam. Todo es posible.

¿Qué opinas sobre el misterioso fenómeno ocurrido en Ohio? ¿Pruebas militares, extraterrestre, Blue Beam o tienes otra explicación?

/psg