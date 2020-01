A tan solo 3 meses del plebiscito constitucional, los partidos de Chile Vamos se encuentran en momento de reflexión y definición respecto a sus posturas en el referéndum. Por ejemplo, en el caso de Renovación Nacional, su presidente Mario Desbordes ha tenido más de algún roce con la colectividad con miras a abril, debido a que la mayoría de sus senadores están por el No. Pero RN no es el único. Evópoli también se encuentra en período de definición. El partido liderado por Hernán Larraín Matte realizará este sábado 25 de enero a las 10:00 un consejo general ampliado extraordinario, donde se zanjará la postura institucional a través de los 87 consejeros políticos en condición de votar.

Hasta el minuto, a través de los medios de comunicación, diversos líderes del partido, como el mismo Larraín, el senador Felipe Kast, o el ministro de Hacienda Ignacio Briones han expresado abiertamente que su voto en abril será por el Apruebo.

Sin embargo, desde el interior de la colectividad aseguran que hay un grupo importante que estaría por la opción Rechazo. De hecho, hace unos días, enviaron a la Directiva Nacional una carta firmada por 133 militantes donde solicitaron expresamente que se otorgue total y absoluta libertad de acción a todos los militantes de Evolución Política. «Que toda la militancia tenga la posibilidad -movidos por su íntima conciencia y su irreductible libertad- de realizar campaña por cualquiera de las dos alternativas (apruebo o rechazo), las cuales consideramos igualmente válidas, legítimas y democráticas», piden en la misiva. «En el fondo queremos dos comandos, uno por el sí y otro por el no”, aseguran desde esta opción.

«La democracia consiste en la resolución no violenta de los conflictos mediante la discusión racional. Estos espacios de discusión racional se han visto profundamente afectados por la violencia. En estas condiciones, iniciar un proceso constituyente me parece una profunda irresponsabilidad política», señala Benjamín Ugalde, miembro de la Comisión Política de Evópoli.

«Así no» es la facción que asegura representar a un número importante de los militantes. Se denominan «la voz de las bases», y aseguran que no están en contra del cambio, sino de la manera en que se está realizando el proceso. La concejal de Evópoli por La Serena, Jocelyn Lizana, señala que “todos los evopolianos estamos a favor de una nueva Constitución, todos. La única diferencia es cómo queremos que esa se lleve a cabo. Unos creen que se debe aprovechar esa instancia que se está dando dado el estallido social, y otros creemos que debiese ser como siempre nosotros lo hemos puesto en tabla: a través de un plan de gobierno de algún candidato presidencial cuando hay elecciones normales”. Además, señala que “lo que no queremos es que en unos años más otras personas digan que esta Constitución es ilegítima porque fue impuesta bajo las armas igual que antes” afirmó.

Quienes promueven la postura Rechazo cuentan con una desventaja: hasta ahora no tienen ningún rostro ni figura nacional que públicamente exprese que su voto será «No». Sin embargo, por ejemplo, el jefe de bancada de diputados Evópoli, Luciano Cruz-Coke, se declaró en reflexión hasta marzo, por lo que desde «Así no» apuestan a que se les pueda adherir. “Obviamente que esta postura cuente con el respaldo de algún líder es muy relevante porque representaría a muchos de los militantes, muchos de los que creemos que sí, pero así no”, señala la concejal de La Serena.

«Todos los evopolianos estamos a favor de una nueva Constitución, todos. La única diferencia es cómo queremos que esa se lleve a cabo», comenta la concejal de Evópoli por La Serena, Jocelyn Lizana.

Uno de los voceros por el “No” es Andrés Gutiérrez, presidente de la provincia de Petorca, quien señala que “este movimiento ha nacido de las bases, por lo que nuestra idea es que la directiva tome conciencia de que hoy día existe un importante número de militantes que no está de acuerdo con votar por el proceso constituyente en estas condiciones de violencia, respecto a lo que pasó en la PSU y otro tipo de eventos que todos hemos sido testigos. Sin embargo, Gutiérrez aclara que “nuestra idea es fortalecer a la directiva con una posición más amplia, no es ganar un gallito”.

El vocero hace hincapié en que no descartan una posible alianza con los grupos que opten por el No de los otros partidos de la coalición. “También es importante dar nuestra visión, porque existen sectores de Chile Vamos que son ultra conservadores que finalmente lo que pretenden es no hacer un cambio a nada. Nosotros sí creemos en el cambio, pero queremos que se haga a través de la forma correcta, sin mano política ni planificación extranjera” argumenta.

En la misma línea, el miembro de la Comisión Política y académico de la Universidad de Chile, Benjamín Ugalde enfatiza en que «la democracia consiste en la resolución no violenta de los conflictos mediante la discusión racional. Estos espacios de discusión racional se han visto profundamente afectados por la violencia. En estas condiciones, iniciar un proceso constituyente me parece una profunda irresponsabilidad política. La democracia y la violencia no son compatibles»

«La franja electoral se realizará en base a la opción que sea la elegida en el consejo extraordinario, y no habrá espacios para otra alternativa, porque por algo estamos votando», explica el presidente del partido, Hernán Larraín Matte.

Sin embargo, desde la Directiva Nacional, el presidente del partido, Hernán Larraín Matte comenta que «libertad de acción personal va haber de todas maneras, los militantes van a poder votar como quieran. Pero la definición es respecto a la postura institucional del partido, la que será definida este sábado».

Y subraya: «La franja electoral se realizará en base a la opción que sea la elegida en el consejo extraordinario, y no habrá espacios para otra alternativa, porque por algo estamos votando«.

Carta abierta a Evópoli por la libertad de acción

Por Sofía del Río para ellibero.cl

/psg