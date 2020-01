La economía chilena no atraviesa por su mejor momento. De hecho, 2019 habría cerrado con un crecimiento cercano a 1%, según los pronósticos de las autoridades. Sin embargo, la inversión extranjera gestionada por InvestChile no reflejó la desaceleración de la actividad, sino que todo lo contrario.

Esta variable subió el año pasado 31%, alcanzando los US$ 18.448 millones. De ese total, US$ 5.915 millones ya han ingresado al país, monto que representa un incremento de 125% respecto a los proyectos materializados en 2018.

En el desglose, destaca el crecimiento en el monto de los proyectos provenientes de China, al subir 167% hasta los US$ 4.852 millones. Asimismo, el número de proyectos se elevó en un 55%, con 31 iniciativas registradas al cierre de 2019. De esta manera, el país oriental se situó como el principal inversionista extranjero, dejando atrás a Estados Unidos y Canadá.

En el detalle de la inversión de China en Chile destacan proyectos como la compra de Chilquinta por parte de State Grid (US$ 2.230 millones); la compra de Australis por parte de Joyvio (US$ 920 millones) y el proyecto hidráulico Río Bueno de China Three Gorges (US$ 380 millones).

“China se instaló en 2019 como la principal fuente de inversión extranjera en la cartera de InvestChile, lo que responde a un intenso trabajo de promoción y acompañamiento por parte de la agencia”, señaló el director de InvestChile, Cristián Rodríguez.

Más atrás se ubicaron Estados Unidos (US$3.439 millones) y Canadá (US$2.866 millones) con un aumento en el número de proyectos que forman parte de la cartera de InvestChile, creciendo 50% y 110%, respectivamente. En suma, estos tres países representan el 60% del total del monto invertido.

De acuerdo al informe, los capitales asociados a los proyectos provenientes de Irlanda y Japón registraron importantes incrementos anuales, al igual que Australia, que pasó de una inversión menor a US$ 1 millón en 2018, a US$ 691 millones proyectados al cierre de 2019.

Rodríguez destacó que “en un año marcado por la incertidumbre por la guerra comercial y por las demandas sociales, terminar con un crecimiento de más de 50% en la cartera de proyectos de la agencia es una buena noticia, y da cuenta de que una estrategia enfocada en la búsqueda y atracción de proyectos da resultados”.

Por su parte, el ministro de Economía, Lucas Palacios, destacó que del total de empleos potenciales asociados a la inversión apoyada por la agencia, 7.591 puestos de trabajo se materializaron en 2019. “La inversión extranjera es importante para nuestra economía porque la dinamiza, pero, por sobre todo, porque crea empleo para los chilenos. Ese es uno de los beneficios asociados a la inversión extranjera”.

Por sectores

Los proyectos del sector de Energía lideran la cartera con un monto de US$ 6.555 millones, 65% más que en 2018. Le siguen Minería y Proveedores con US$ 5.149 millones. Estos dos sectores concentran el 63,4% del total.

En términos de monto, destaca el incremento observado en las cifras de los proyectos de Industria Alimentaria, que aumentaron 83% en 2019 hasta los US$ 1.622 millones.

El número de proyectos también se elevó en este sector, pasando de 57 a 96 iniciativas, 68% más que lo registrado en 2018.

En términos de cantidad de proyectos, estos se concentran en el sector de Servicios Globales con 123 iniciativas, cifra 45% superior a lo registrado en el ejercicio previo. En este sector también destaca el aumento de los empleos potenciales asociados a la materialización de proyectos, los que crecieron 33% hasta los 4.644 puestos de trabajo.

“En 2019 tuvimos importantes anuncios de empresas que aterrizaron o ampliaron sus instalaciones en el país, como Amazon, Huawei, Google, Oracle o Ascenty, lo que confirma que las compañías extranjeras ven a Chile como un hub tecnológico para América Latina. Esto genera nuevos puestos de trabajo y oportunidades”, destacó Rodríguez.

El economista de Libertad y Desarrollo, Tomás Flores, destacó que “a pesar del bajo crecimiento actual de la economía, los inversionistas extranjeros miran el mediano plazo y las oportunidades de negocios, las cuales siguen siendo atractivas”.

/psg